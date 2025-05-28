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崔廷宇逝世︱南韓綠葉王崔廷宇驟逝終年68歲　曾演《主君的太陽》《城市獵人》未透露死因

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

崔廷宇逝世。

【崔廷宇 / 崔廷宇逝世 / 綠葉王】韓國資深演員崔廷宇昨日（5月27日）凌晨逝世，終年68歲。「黃金綠葉」崔廷宇曾在韓劇《主君的太陽》演蘇志燮秘書、《城市獵人》飾演千才萬、《玉氏夫人傳》演反派官員，他所屬Bless事務所證實噩耗：「崔廷宇年事已高，亦患有慢性病，去年便因青光眼影響拍攝工作。」

據當地媒體報道，他曾患抑鬱症及驚恐症，近年受顏面神經麻痺等疾病折磨。至於死因，發言人未有透露，僅表示靈堂設於金浦醫院，預定明天（29日）舉殯，遺體將下葬於京畿道水原市墓地。

崔廷宇在1957年出生，於1975年參演舞台劇《某位演員的一生》正式出道，在80年代任電台播音員，之後進軍演藝界，參演過百部影視作品，包括電視劇《主君的太陽》、《玉氏夫人傳》、《藍海傳說》、《城市獵人》、《暴君》及電影《魔女首部曲：毀壞》、《末日廝殺橋》等，遺作是KBS電視台暫定7月開播的《華麗的日子》。

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