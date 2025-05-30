免費AI培訓、即學即用 立即報名理大商學院中學生商業案例比賽

當AI等創新科技逐步融合你與我的日常生活之時，商業世界也同時迎來重大變化。為了讓中學生及早掌握如何有效地將創新科技應用於商業層面，香港理工大學工商管理學院（下稱理大商學院）再度舉辦「Technology in Business Case Competition」！延續2024年的成功經驗，本年度的比賽為同學們帶來更豐富的學習體驗。如果你想親身體驗AI的無限可能，立即報名參加第二階段賽事！

由理大商學院舉辦的「Technology in Business Case Competition 2025」分為兩個階段，歡迎中四或中五學生（或非本地同等學歷）以個人或團隊形式參與，藉此培養他們運用創新科技解決實際商業問題的能力。

▲ 「Technology in Business Case Competition 2025」分為兩個階段，歡迎中四或中五學生（或非本地同等學歷）以個人或團隊形式參與。

解鎖AI潛能 認識商界創科應用

賽事第一階段已於2025年4月25日圓滿舉行， 超過60名熱衷科技和充滿創意的同學、理大商學院的老師團隊以及聯想數碼創科主任許培毅博士齊集理大，深入剖析AI技術在商業應用方面的最新發展趨勢，並分享AI如何改變商業世界。

此外，理大物流及航運學系副系主任彭敬華教授、會計及金融學院副教授陳德鋒教授，以及管理及市場學系講師陳志匡博士，亦向參加者分享了創新科技對商業教育的重要性，並概述了學院提供的課程內容。

▲ 聯想數碼創科主任許培毅博士 （左上）和理大商學院的老師團隊，深入剖析AI技術在商業應用方面的最新發展趨勢，其中，理大會計及金融學院副教授陳德鋒教授（右上）、管理及市場學系講師陳志匡博士（左下），以及物流及航運學系副系主任彭敬華教授（右下）更向參加者分享了創新科技對商業教育的重要性。

▲ Sense Training 的 Andrew Keh 向參加者介紹時下的人工智能工具，並解釋如何利用他們將以往繁複的工作簡化。

參加者除接受了AI及生成式人工智能工具培訓，並學習AI程式設計，更體驗了如何創建商業網站。有參加者直言，透過實際操作AI編程並體驗將商業構思轉化為具體的網站方案，讓他真切感受到AI在現代商業領域的無限潛力！

▲ 參加者除接受了AI及生成式人工智能工具培訓，並學習AI程式設計，更體驗了創建解決現今社會問題的網站。

挑戰《財富》全球500強真實商業難題 訓練團隊協作

想挑戰自己成為參加者但錯過第一階段賽事？現在有機會了！隨着第一階段賽事結束，第二階段將於2025年7月5日至6日在理大校園舉行。參加者將接受來自《財富》全球500強企業提供的挑戰，靈活運用在第一階段學習到的科技相關知識，制定富創意的解決方案。

於比賽的過程中，同學們需要在指定時間內針對真實商業難題提出創新解決方案，專家們會即場就其方案提供意見，透過互動式學習提升同學的分析能力和表達技巧。

想參加又擔心經驗不足？學院特別安排了為期兩日的AI相關科技培訓，讓大家可以輕鬆掌握需要的知識和技能。最重要是，就算没有參加第一階段賽事都歡迎你報名參加！

「Technology in Business Case Competition」歡迎2024/25學年就讀中四或中五、美國教育制度的第10或11年級、英國教育制度的第11或12年級以及中國內地高中高一或高二的學生參加。每位學生只可參加一個隊伍，而每間學校可派出多支隊伍參賽。為鼓勵傑出表現，賽事設有現金獎項，藉此表揚優秀的創新方案。

有興趣的同學緊記於2025年6月30日前透過網上報名（https://polyu.hk/zcqVG)。比賽申請將按序審批，建議有意參賽的同學及早提交申請，爭取參賽機會。如欲了解更多賽事詳情及報名資訊，可瀏覽網站 https://polyu.hk/pfaaG。

▲ 「Technology in Business Case Competition」第二階段將於2025年7月5日至6日在理大校園舉行。參加者將接受來自《財富》全球500強企業提供的挑戰。

（特約）