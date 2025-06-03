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醫生專欄丨單親母哭訴兒子吸煙致高血壓求診　林永和醫生 ：吸煙傷親情

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發布時間： 2 小時前

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吸煙者若能跟家人化解矛盾和怨恨，將煙草視為共同敵人，而非對方，藉着專業戒煙團隊的協助，家人更可成為戒煙者在家中的教練，大大提升戒煙的成功機會。

家庭醫生一般會為每位求診者記錄吸煙等生活習慣，因而有機會跟不同年齡的吸煙者及其家人探討戒煙。若然求診原因與吸煙有關，例如咳嗽、懷疑患癌等，醫生多會找緊機會，跟患者談談吸煙與其健康的關係、了解他/她對戒煙的想法，按情況提供建議和協助。

如有誤解，醫生便嘗試逐一糾正；如明確表示不想戒煙，醫生會予以尊重、體諒，情況許可下探問因由，例如過往戒煙失敗的經驗，從而引導他/她重新考慮；如在猶豫或已準備戒煙，醫生便會提供適切的協助、轉介和跟進，善用衛生署控煙酒辦公室網站 的資訊作講解，並可致電綜合戒煙熱線1833183，接受一站式的免費戒煙服務，包括專業輔導、戒煙藥物資訊、及轉介至免費戒煙服務如中醫針灸等。

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陪同診症的家人，可能會對求診者的吸煙行為加以解説，趁機表示不滿、擔憂，並懇請醫生伸出援手；醫生會留意家人的互動，嘗試聆聽各人的心聲，從而作出協調。畢竟家中有人吸煙，家中老少所受的影響最為直接和深遠。令人惋惜的是，不少被家人埋怨的吸煙者，其實都是好丈夫、好太太、好父母，奈何吸煙令人不能自拔，破壞家庭和諧。然而，吸煙者若能跟家人化解矛盾和怨恨，將煙草視為共同敵人，而非對方，藉着專業戒煙團隊的協助，家人更可成為戒煙者在家中的教練，大大提升戒煙的成功機會。

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我曾遇上一個較深刻的戒煙個案：兒子血壓偏高，母親陪同求診。這是一個單親家庭，兒子未婚，與母親同住，感覺像個「媽寶」。然而，當母親向醫生責怪兒子不肯戒煙時，兒子便面露不悦，表明已減少吸煙，母親卻直斥他説謊，繼而哭訴自己每天都在擔心兒子像先夫般患上冠心病。兒子嘗試安慰母親，吐露自己十來歲開始在廚房工作時，因要與吸煙的師傅和同事打交道而沾上煙癮，現在師傅更會劃定吸煙時間給他們，令他難以戒煙。及後，經過坦誠交流，兒子在母親的諒解下接受了戒煙服務，後來更轉了工，結果在數月後成功戒煙，令人鼓舞！吸煙害人不淺，如果你是吸煙者，希望你也正視自己的困境，跟家人一起踏出戒煙的第一步！
 
政府剛在四月刊憲討論多時的加強控煙措施條例，包括禁止管有另類吸煙產品、擴大法定禁煙區和排隊時禁止吸煙等，同時會加強戒煙服務和宣傳教育，以循序漸進和多管齊下的方式推動控煙進程。立法會近日正審議修例內容，筆者支持條例，呼籲社會各界支持條例，保障香港下一代健康

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撰文 : 林永和 醫生

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