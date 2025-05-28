行山意外｜37歲媽媽行山打卡意外墮崖亡　兩子目睹過程崩潰痛哭

【墮崖事故/行山意外/兒童安全】香港不時發生市民行山時不慎跌落山崖的新聞，日前內地福建省泉州市也發生一宗墮崖致命事故。一名37歲的媽媽疑在爬山拍照墮落喪生，其兩子目睹全程，傷心不已。據報當地政府正在處理善後工作。

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兩兒子目睹過程傷心不已

根據內地《大皖新聞》報道，5月25日有網民發消息稱，當日在福建省泉州市安溪縣龍門鎮溪瑤村發生一起墮崖事故。一名女子在爬山過程中墮落。龍門鎮政府辦一名工作人員鄉向記者證實，該女子已不幸遇難，目前正在處理善後工作。

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據悉，37歲死者和兩個兒子跟隨福建廈門一個登山俱樂部到溪瑤村遊玩，俱樂部一行共約50人，在非旅遊景點內爬山發生事故。有報道兩名兒子目睹母親墮崖，從網上圖片可見，一名男孩坐在山坡上，似乎在啜泣和擦眼淚，旁邊有大人安慰。有網民留言感不忍，說「小孩好可憐」、「看的好難受」。

有目擊者稱，事發地點處於一處較高的山崖，直指「這個團太不專業了，這個山那麼高，我單杠一次能做15下的人都爬不上去，那些婦女兒童怎麼爬的上來」、「她在上面拍照，不幸墜崖了」。龍門鎮政府辦的工作人員還透露，近日當地下過小雨，事發時陰天，有關部門在接獲求救信息後立即派人搜救；事發後登山隊已報保險公司，目前正在善後。

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由於事故地點並非旅遊景點，事件也引起內地近年民間「野生景點」旅遊熱的討論。野生景點往往缺乏安全保障的基礎設施，登山需要技術和體力，由於是次事件還有孩子參與，《極目新聞》便有評論直指是拿未成年人的生命安全開玩笑。而負責組織是次活動的團隊之法律責任也有待釐清。

有網民留言說凡事還是「安全第一」，有的表示成年人要對自己的行為負責，「帶著孩子就不要趴（爬）這種野山、高山」、「孩子全程目睹了，這更離譜了」、「不是說不去，是危險的地方不要去。也不能因為怕出交通事故就不出門了」。

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資料來源：大皖新聞、極目新聞、瀟湘晨報

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