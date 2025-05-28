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WhatsApp｜終於等到了！iPad版本WhatsApp正式登場

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

經過15年漫長的等待，iPad用家終於迎來好消息！WhatsApp正式宣布，iPad版本WhatsApp正式登場。iPad用戶無需再透過網頁版或Mac版App使用WhatsApp。

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WhatsApp｜語音對話功能　擴展至各種群組　

WhatsApp表示，iPad版WhatsApp的功能與iPhone版幾乎相同，最多可以與 32 位使用者進行視訊和語音通話、分享畫面，且前後鏡頭皆可使用。亦可讓 iPhone、Mac和其他裝置上的所有作業保持同步，同時利用端對端加密保護用戶的個人訊息、通話和影音內容。

用戶也可利用iPadOS多工處理功能，例如幕前調度、分割顯示和滑動置前等，同時檢視多個應用程式，讓用戶可以在瀏覽網頁的同時傳送訊息，或在通話時研究團體旅遊的不同選項。WhatsApp也可以搭配Magic Keyboard和Apple Pencil一起使用。但值得一提的是，幕前調度僅適用於搭配M4的iPad Pro、iPad Pro 12.9吋（第3代及更新機型）、iPad Pro 11吋（第1代及更新機型）和 iPad Air（第5代）、iPad Air 11吋（M2及更新機型）、iPad Air 13吋（M2 及更新機型）。

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