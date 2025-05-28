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崔廷宇逝世｜曾參演多部熱門韓劇　68歲知名綠葉崔廷宇驟逝　生前受驚恐症面癱困擾

健康資訊

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 資深演員崔廷宇逝世，享壽68歲
  • 崔廷宇長期受慢性疾病困擾
  • 曾演出多部熱門韓劇，演技精湛

【崔廷宇／離世／綠葉演員／驚恐症／面癱／抑鬱症】南韓資深實力派演員崔廷宇於本月27日驚傳逝世，享壽68歲。其所屬經紀公司「Bless」證實此消息，透露崔廷宇近年健康狀況每況愈下，長期受多種慢性疾病困擾，但未公開具體死因，突如其來的噩耗令影迷與家屬皆難以接受。  

據韓媒報道，家屬對其離世深感哀痛，目前尚未公布確切死因。經紀公司表示崔廷宇長期受慢性病所苦，去年更曾因「顏面神經麻痺（面癱）」飽受折磨，生前亦曾抱怨過深受驚恐症與抑鬱症困擾。家屬已於金浦的醫院殯儀館設置靈堂，告別式定於29日上午10時舉行。

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名人逝世｜曾參演多部熱門韓劇

1957年出生的崔廷宇於1975年以舞台劇《一個演員的一生》出道，其後接演多部知名電視劇及電影，包括《燦爛的遺產》、《檢察官公主》、《城市獵人》、《主君的太陽》、《異鄉人醫生》、《藍色海洋的傳說》等，以戲劇演員及配音員身份活躍於演藝圈。憑藉精湛演技，他成為韓劇中常見的「父親專業戶」，常飾演會長等威嚴角色。即使年事已高仍持續演出，2024年初播出的《可疑的她》與《玉氏夫人傳》中皆可見其身影，展現不退縮的演藝熱忱。

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名人逝世｜曾擁三段婚姻

崔廷宇去年曾在綜藝節目《同床異夢》中坦言經歷三段婚姻：首段婚姻於30多歲時在倉促情況下成婚，因前妻單方面完成結婚登記而離婚；第二任妻子在其罹患糖尿病最艱困時期旅居美國，最終他選擇離婚，將財產全數交給對方並淨身出戶；現任妻子為小他11歲的日籍僑民，崔廷宇曾公開表示遇見了此生最強的太太。

同場加映｜驚恐突襲症狀多

註冊輔導心理學家余鎮洋（Isaac）曾指出，在心理學上，驚恐症屬於焦慮的一種，不過還細分驚恐症（Panic Disorder）、驚恐突襲（Panic Attack）及恐懼症（Phobia）等不同範疇。他表示，原來全球有多達3成人曾經歷過驚恐突襲，但確診患上驚恐症的人，卻只佔人口的1% - 2%。心理學認為，在沒有先兆之下，突然有一股強烈的恐懼或強烈的不適，在短時間內，出現以下症狀：

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同場加映｜貝爾氏麻痹症（面癱）7大症狀

「醫善同行」顧問、腦神經科專科醫生曾建倫表示，貝爾氏症以蘇格蘭醫生查爾斯·貝爾爵士的名字命名，亦可稱為原因不明的面部癱瘓。每年粗略估計每十萬人口中有15至30名患者，自行痊癒率高達七至八成。

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同場加映｜抑鬱症病情程度區分

本港精神科專科鄧萬豪醫生曾接受TOPick訪問，分享有關抑鬱症的資訊。鄧醫生指出，抑鬱症是一種常見的情緒障礙，症狀可能因人而異，但通常會持續兩週或更久。常見症狀包括：情緒低落、興趣喪失、精力不足、睡眠問題、食慾改變、注意力不集中、自我價值感降低、身體不適，甚至自殺念頭。

【1分鐘自測抑鬱症】：

如果你最近感到情緒低落、對生活失去興趣，不妨進行以下自我評估，了解自己是否需要尋求專業協助。

根據診斷精神疾病的權威指南DSM-5（《精神疾病診斷與統計手冊》第五版）中的分類，憂鬱症的嚴重程度被分為三個等級：

  • 輕度： 符合診斷標準的症狀較少，對日常生活的影響相對較小。
  • 中等度： 符合診斷標準的症狀較多，對日常生活有明顯的影響。
  • 重度： 符合幾乎所有的診斷標準，對日常生活造成嚴重的干擾，甚至可能伴隨自殺風險。

總括而言，精神科醫生會綜合考慮患者「症狀的嚴重程度與數量」、「日常生活功能的受損程度」及「自殺風險」，來評估抑鬱症病情程度。而輕度抑鬱發展成重度抑鬱，是一個漸進的過程，會受到多種因素的影響。以下幾種情況較為常見，務必加以警覺：

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