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公屋熱話｜舉報公屋單位內做「不道德生意」　港女聲稱舉報未果

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

舉報公屋單位內做「不道德生意」，港女聲稱舉報未果。

【公屋政策 / 舉報濫用公屋獎】為加強打擊濫用公屋，政府於年初特設「舉報濫用公屋獎」，實名舉報成功者可獲得3,000元獎金及感謝狀。

然而，近日有港女在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指自己早在2023年便向相關部門舉報，有1戶公屋單位被用作「做不到的生意」，而真正的業主已經3年沒有居住，但至今認為處理；她日前再次向舉報，卻無奈遭對方冷處理，甚至懷疑她只是想得到獎金。

不過，她的發文沒有舉出實際證據，而且該條帖文目前已刪除或封鎖。

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公屋熱話｜單位內做「不道德生意」　真戶主3年未住

樓主早在2023年便向相關部門舉報1戶公屋單位做「不道德生意」，而據她掌握的信息，該單位真正的戶主已3年沒有居住在內；但她舉報至今仍未獲解決。

故樓主近日再向「善用公屋資源組」舉報，部門職員致電回覆稱「會跟進」處理，但因前車之鑑樓主質疑說「會跟進即係唔會處理啦！」，而對方竟猜測她此舉只是為了獲得3,000元獎金，令樓主十分不滿，坦言自己並非是要獎金「我唔係要3k，我係要你們執法！」。

港女舉報公屋未果，遭相關部門資源懷疑只為獲獎金，回應稱：「我唔係要3k！係要你們執法！」。（《開心速遞》劇照）

公屋熱話｜相關職員懷疑港女舉報只為獲獎金

樓主表示自己能夠提供閉路電視影片，可惜相關部門並未作進一步跟進調查，而是告知如若要提交影片則必須填寫表格及安排會面，「如果妳要交CCTV即係要會面，會面就要嚟填表，填表即係要申請3,000蚊」，這令樓主相當無奈。

故此，樓主在網絡發帖詢問網民是否有類似經歷，有關部門會如何跟進，並強調自己並非為獲獎金才舉報濫用公屋人士，「想請問有沒有人都嘗試過舉報濫用公屋？有的可否在此或pm我，告訴繼後部門會怎樣跟進」。

不過，由於樓主僅以文字形式敘述，事件真實性存疑，而目前該條帖文已刪除或封鎖。

相關部門職員表示，若要提交影相，必須填寫表格及安排會面。（資料圖片）

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