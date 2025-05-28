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哈利波特新主角｜影集版《哈利波特》主角出爐　新一代妙麗膚色惹爭議︰已經比我想像中白

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

HBO影集版《哈利波特》（Harry Potter）主角出爐，新一代妙麗膚色惹爭議︰已經比我想像中白。

【哈利波特/Harry Potter/HBO Max/華納兄弟】HBO最新《哈利波特》（Harry Potter）影集正式公布全新主角陣容，這3位新星從超過3萬人中脫穎而出，新童星備受外界矚目，網友更對於「妙麗」的膚色惹爭議，「已經比我想像中白」。

當年3位《哈利波特》主角哈利波特、榮恩、妙麗紅遍全球。（Warner Bros圖片）

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哈利波特新主角｜新版哈利波特、榮恩、妙麗曝光

HBO全新《哈利波特》影集版主角陣容終於出爐，新一代「黃金三人組」由多明尼克麥拉克林（Dominic McLaughlin）、阿拉斯特史道特（Alastair Stout）與艾拉貝拉史丹頓（Arabella Stanton）分別飾演哈利波特、榮恩衛斯理與妙麗格蘭傑。

其中，新版妙麗Arabella Stanton的深膚色外型，與電影版艾瑪華森的白皙形象形成鮮明對比，延續了近年歐美影視圈「多元與包容」的選角趨勢，製作公司對這幾位小演員實力表示肯定，並期待觀眾能欣賞他們的才華。影集預計2027年播出，拍攝將耗時10年，號稱將更忠於原著，粉絲對此既期待又充滿爭議。

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哈利波特新主角｜新一代妙麗膚色惹爭議

自從《哈利波特》影集版宣布籌拍以來，網上便盛傳新一代主角不可能全由白人童星飾演。原著對哈利與榮恩的外貌描述較為具體，限制了選角的更動空間，而妙麗的背景描述相對模糊，使其成為多元化選角的理想對象。

早在舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》中，非裔英國演員諾瑪杜梅茲薇妮（Noma Dumezweni）飾演妙麗時，就曾引發熱議。當時，原著作者J.K.羅琳明確表示，妙麗的膚色從未在小說中被限定，展現開明態度。電影版妙麗艾瑪華森也公開支持多元選角，認為角色特質遠比外貌重要。

對粉絲而言，Arabella Stanton選角並不意外，甚至被視為順勢而為。拉丁裔的她，外型雖與傳統的不同，但部分網友仍對她膚色惹爭議，甚至有人表示「她已經比我想像中白了」。Arabella年僅9歲時便主演倫敦劇場《小魔女》音樂劇，實力不容小覷，證明其演技與抗壓能力，為詮釋妙麗的聰慧與堅韌增添說服力。

哈利波特新主角｜新童星或將承受巨大壓力

3位童星中，Dominic McLaughlin曾參演英國Sky頻道電影，擁有一定經驗；Alastair Stout特則是首次挑戰大角色，純粹的熱情令人期待。不過星光背後，或將承受巨大壓力，網友紛紛送上祝福，留言：「希望他們能頂住壓力，演繹出屬於自己的魔法傳奇！」

此外，石內卜教授由黑人男星帕帕艾西杜（Papa Essiedu）飾演，惹來比妙麗更大爭議。原著對石內卜外型詳細描述，讓部分粉絲質疑此選角是否偏離原著精神，凸顯多元化選角在忠於原著與創新詮釋間的挑戰。

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哈利波特新主角｜影集版更忠於原著？

HBO強調影集版將以每季改編一本原著的形式，保留更多小說細節，力求超越電影版。然而，多元化選角已讓部分粉絲對「忠於原著」的承諾持懷疑態度。編導能否以精湛製作與劇本平衡創新與傳統，將是影集成功的關鍵。

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