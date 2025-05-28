勞力士｜Rolex《GMT-Master穿越時區》展覽　免費入場巨型1:1飛機成打卡焦點

近日香港錶壇盛事，絕對非勞力士（ROLEX）即日在西九舉行的《GMT-Master穿越時區》展覽莫屬。全因今年是這款兩地時間顯示功能錶作70周年，官方繼日內瓦首展後，欽點香港為海外首站，錶迷豈可錯過？

熟悉ROLEX的錶迷都知，這款深受錶迷熱捧的「一個機芯、兩個時區」腕錶有兩代，分別是GMT-Master和GMT-Master II，那講講它是如何進化的。

ROLEX有鑑旅遊開始於民間大流行，長途航班讓人們可穿梭往來不同大洲，於1955年推出GMT-Master。除了傳統時間外，腕錶亦通過專用24小時指針及24小時刻度雙色旋轉外圈，顯示第二時區的時間。佩戴者只需輕輕一瞥，即可讀取當前位置及地球另一端的時間，並配備堅固防水的蠔式錶殼，以及顯示第二時區的GMT功能，深受Pan Am航空（即泛美航空）機組人員歡迎，更令日後廣受環球旅行人士追捧。

而品牌以格林威治標準時間（GMT）而取名GMT-Master，意指倫敦郊區格林威治皇家天文台測量的標準時間，也是GMT自1884年成為確定全球24個不同時區的本初子午線。

▲ GMT Master II系列腕錶：錶徑40毫米，白金錶殼，綠色陶瓷錶面，搭載自家製3285型自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，白金三格實心鏈節錶鏈錶帶，防水約100米。（$388,700

1982年，品牌宣告推出新一代GMT-Master II，功能上與上代大致相同。腕錶的三角形箭頭24小時指針及24小時刻度雙向旋轉外圈，讓佩戴者可以讀取第二時區的時間。至於兩代分別，在於「所在地」時針的調校方式，GMT-Master II的時針可獨立調校，以一小時為單位，並且無礙腕錶運行。

這些年來，GMT-Master II是品牌首款配備高科技陶瓷Cerachrom字圈的腕錶，此一體成型雙色字圈（由品牌研製，備有多個色調組合）不易刮損，極其堅硬，並附有24小時刻度。2014年推出的錶款重現原版腕錶的經典配色，要在單一陶瓷組件結合紅藍色調。

▲ 展覽內容當然離不開解構GMT-Master腕錶，圖中這部分是細談腕錶字圈的陶瓷材質，原來Rolex於2008年將這陶質字圈命名為Cerachrom，而到了2013年推出首款藍黑雙色一體成型Cerachrom陶質字圈面世。

今年，品牌主打「突破」的錶面設計，分別推出搭配Cerachrom陶瓷錶面的新款錶作（是品牌首款陶瓷錶面），和首次將鐵虎眼石用於製作錶面，這種變質岩由虎眼石、紅碧玉及銀色赤鐵礦3種礦石構成，能呈現金橙的色澤。

《GMT-Master穿越時區》展覽

今年可以說是GMT-Master之年，繼日內瓦首展後，GMT-Master穿越時區展覽鐵由即日起於西九文化區舉行，香港作為海外首站展覽。錶迷若想深入探索此款專業腕錶，如何由推出到成為全球矚目錶作的70年過程，現場還有展出一部簡短的紀錄片，大家想認識這枚全球最強的一枚腕錶，就要記得上網登記預約呀！

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日期：即日起至6月8日

時間：10am - 9pm

地點：九龍西九文化區藝術公園自由空間

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備註：費用全免

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