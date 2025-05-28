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【深圳前海哈羅港人子弟學校勇奪多項國際大獎！立即報名參加學校參觀日！】

特約

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

香港學生再次揚威海外！深圳前海哈羅港人子弟學校喺日內瓦國際發明展上再創佳績，成為50年展會歷史中，唯一連續兩年奪金的學校！ 同學們的獲獎作品極具創意，他們將咖啡渣轉變為環保又高效能嘅鋰離子電池陽極材料。這項發明唔只獲得評審團讚賞，更吸引多個國際投資團隊垂青，希望與同學合作進行商業化開發！

想知道深圳前海哈羅港人子弟學校如何培育出這些出類拔萃嘅學生？該校於6月7日將舉辦本學年最後一次寄宿參觀，副校長Neil Gillespie將親自帶大家揭開箇中秘密！

深圳前海哈羅港人子弟學參觀活動包括：
✨ 探訪為21世紀教育打造的現代化校園
✨ 了解IBDP/DSE多元升學路徑
✨ 參觀英式宿舍及豐富體育空間
✨ 與副校長面對面交流校 #哈羅 #寄宿參觀 #日內瓦國際發明

在哈羅這個充滿愛的「第二個家」，每位同學都能找到屬於自己的成長方向，綻放獨特光芒！

大家緊記把握機會，立即報名！
https://i.parllay.cn/form/6BlIeQGi?promo=topick

(特約)

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