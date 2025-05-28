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公務員病假｜去年219人被疑濫用病假需開醫生紙　楊何蓓茵：長期「輕工」或被要求轉崗或提前退休

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 5 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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公務員事務局局長楊何蓓茵指：長期「輕工」或被要求轉崗或提前退休。

議員關注有公務員濫用病假，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，過去5年，被懷疑濫用病假而要求開「醫生紙」的數目，每年介乎179至261人，去年有219人，強調真正濫用案例並不多。

楊何蓓茵：去年超過10日病假公務員佔一成半

今日立法會大會上，楊何蓓茵回應議員質詢時表示，2022年，所有公務員工傷病假總數約為10萬日，2023、2024年每年約8萬日；主要因為2022年新冠疫情期間獲發隔離令無需額外請病假，該年非工傷病假總數90萬日，23年及24年分別有120萬及110萬日。在17.3萬公務員中，2024年有三成人全年沒有病假，四成人請半日至5日病假，僅有一成半的人病假5.5至10日，超過10日的則僅佔一成半。

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民建聯林琳關注，遭懷疑濫用需開醫生紙的個案數，楊何蓓茵指過去5年，需要按《公務員事務規例》前往指定醫院或診所求診的人數，由2020年至2024年，分別有261、182、179、211及219人，強調局方有疑問時才會動用該機制，亦不表示這些都是濫用個案，證明真正被濫用的案例並不多。

選委界譚岳衡關注，因為不需要醫生紙，有人幾乎「每周都要請半日」或「每月放兩日」，詢問過去三年就濫用採取嚴厲處罰措施的個案佔比。楊表示，病假不超過2日不需要醫生紙是特許安排，局方有懷疑可以不批准相關安排，強調「放半日一日亦是如此」。她重申公務員濫用病假情況好少，手上並無具體數據。

工聯會梁子穎關注，有「打工皇帝」開「輕工紙」時間過長，導致其他同事工作量增加，又指不乏評估醫生缺乏經驗導致情況惡化。楊承認相關情況近年增多，各部門會密切監察，又指遇到該情況會請醫事委員進行評估，如長期無法完成原本工作，會要求當事人考慮轉崗或提前退休。

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