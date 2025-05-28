雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單

【雪糕／雪條／防腐劑／添加劑／乳化劑】小心雪糕添加劑！TOPick搜羅近期超市熱賣的28款雪糕雪條，發現當中大部分都含有「E仔」添加劑，長期攝取可致腸炎無藥醫。另邀請本港營養師李杏榆（Annie），為大家分析28款雪糕雪條成分，推薦最佳選擇！

市面上不少雪糕等乳製品為了添加風味和口感，可能會加入乳化劑及其他添加劑。中文大學曾引述海外研究，指出「E仔」添加劑E466及E433，有可能引致炎症性腸病（克隆氏症及潰瘍性結腸炎）。

外國亦有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關，不少食物如雪糕、果凍、糖和花生醬等都含有這些成分。實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC；E466） 及「Polysorbate 80」（P80；E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。患者發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀會伴隨終身。

最新影片：

營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問指出，雪糕常見有添加劑包括：乳化劑、色素、酸度調節、穩定劑、抗氧化（防腐劑）、凝固劑、增稠劑、膨鬆劑、甜味劑。就食安中心的發佈，一般來說，食物添加劑的毒性很低；但關注點在於長期攝取高於安全參照標準的食物添加劑的安全問題：

有研究顯示，部分添加劑例如色素，會影響專注力，代糖會影響腸道菌群等。又有些人對某些添加劑有過敏反應，例如一些對二氧化硫敏感的人士，攝取少量二氧化硫可能會引起支氣管收縮及哮喘的反應。所以，如果想健康D，都係減少進食有多種添加劑的食物。

28款雪糕雪條成分檢閲

▼ 點擊圖片放大 +27 +26

雪糕類

雀巢 DREYER'S皇牌抺茶拿鐵雪糕

Häagen-Dazs Tiramisu雪糕

Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕

Häagen-Dazs 抹茶雪糕

Mövenpick 雲呢拿夢幻雪糕

Mövenpick 薄荷朱古力雪糕

OHAYO 焦糖布丁雪糕

日本明治 迷你雪糕杯 雲呢拿味

維記 椰子雪糕杯

LAVELEE 純乳酪雪糕杯

Mackie's 香濃蜂蜜雪糕

KOKUAJI UCC117香濃咖啡碎雪糕

維記 雲呢拿香芋雪米糍

日本樂天 迷你雪見大福鮮忌廉朱古力

雀巢 DRUMSTICK奶油啤酒味甜筒

雀巢 OREO雪糕甜筒

雀巢 紫薯牛奶甜筒

雀巢 DREYER'S開心果扭紋脆筒

日本樂天 ZERO零糖冰凍蛋糕甜品

雪條類

日本樂天 ZERO抹茶味雪條

日本樂天 ZERO零糖脆米朱古力冰凍甜點

韓國樂天 Ghana ZERO 無糖朱古力雪糕批

雀巢 濃豆樂雪條

阿波羅 黑芝霸冰凍甜點

阿波羅 雪糕綠豆霸

雀巢 能得利果汁味冰條

日本明治 角10棒雪條梳打

日本明治 白桃烏龍雪條

在以上超市熱賣雪糕中，Annie提醒大家留意成分表，排前幾位的如果不是糖或糖漿，就會相對不太甜。而除了「E仔」添加劑，色素也是值得留意的部分：

「維記香芋雪米糍」，有多達6種色素，攝取太多有機會對專注力有影響。

另外Annie發現，有1款雪糕竟含有酒精：

「UCC117咖啡雪糕」，除了咖啡還含有VSOP酒精，而且無標明含量。小朋友和對酒精敏感的人就不適合了。

Annie還提及近年新興的純素雪糕，「只不過係食材沒有肉、蛋和奶，但不代表低卡和健康D」。

「少添加劑」或「無添加」雪糕定義？

Annie解釋，法例無定義如何為之少添加劑，但就個人而言，如果雪糕中只有1至2種乳化劑和穩定劑，且並非經常食用，是可以接受的。

而「無添加」就代表所有成份都是食物材料，例如 「MÖVENPICK薄荷朱古力雪糕」中的薄荷顏色，除了薄荷，還有南瓜和螺旋藻，而不是使用「E仔」色素製成。

低卡低糖雪糕未必最好選擇

在接受成分檢閲的28款雪糕產品中，Annie提醒，越多不同口感和口味的款式，例如雪糕蛋糕、ZERO系列，添加劑相對越多。而好多人覺得選擇低卡低糖雪糕會比較健康，但當中有機會存在其他隱藏陷阱。Annie舉例，低卡雪糕可能只是食用份量少，例如「日本樂天迷你雪見大福」，一個重量27ml、熱量55kcal；但一盒有9個，如果一次吃下半盒，也不見得低卡。

至於低糖雪糕，「日本樂天ZERO零糖冰凍蛋糕甜品」因使用代糖，所以糖含量為0，但碳水化合物每100ml有30.9克；同時間還含有高達5種乳化劑、6種穩定劑、2種色素和3種甜味劑。

甜筒類雪糕個筒係餅底，所以會有碳水化合物，包括澱粉質，纖維，糖。而澱粉質和糖一樣有熱量，所以就算低糖，有澱粉一樣有機會影響血糖。例如雀巢OREO甜筒雪糕，每100克有21克糖，但碳水化合物有37克。

營養師推薦較少添加劑雪糕

從以上28款雪糕雪條中選擇推薦，Annie坦言貴價雪糕「貴得有道理」：

咁多隻雪糕，得「Häagen-Dazs」、「MÖVENPICK」呢兩隻牌子無任何E仔。

舉例而言，Häagen-Dazs成份表中，前三項是Fresh Cream, water, condensed skimmed milk，代表這3樣成份最多。而MÖVENPICK前兩項成份（不分先後）是Cream, whole milk；其他雪糕大部份都是將水和糖排在最前面。

雲呢拿味雪糕一般係最穩陣，較少添加劑；雪條就比較推薦「雀巢濃豆樂」，使用真紅豆，而且只得一隻乳化劑同一隻色素。

同場加映：105款不含E仔雪糕雪條名單

TOPick加碼搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，根據成份表所列，整理出105款不含E466／E433的產品名單，供大家參考。

DREYER'S：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

Häagen-Dazs：

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

HALO TOP：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Ice Age!：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

MÖVENPICK：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

雀巢：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其他品牌：

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5