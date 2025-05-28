雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力 28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
撰文： 張沛
發布時間： 19 分鐘前
最後更新： 7 分鐘前
【雪糕／雪條／防腐劑／添加劑／乳化劑】小心雪糕添加劑！TOPick搜羅近期超市熱賣的28款雪糕雪條，發現當中大部分都含有「E仔」添加劑，長期攝取可致腸炎無藥醫。另邀請本港營養師李杏榆（Annie），為大家分析28款雪糕雪條成分，推薦最佳選擇！
市面上不少雪糕等乳製品為了添加風味和口感，可能會加入乳化劑及其他添加劑。中文大學曾引述海外研究，指出「E仔」添加劑E466及E433，有可能引致炎症性腸病（克隆氏症及潰瘍性結腸炎）。
外國亦有初步研究發現，食物添加劑與炎症性腸病有關，不少食物如雪糕、果凍、糖和花生醬等都含有這些成分。實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC；E466） 及「Polysorbate 80」（P80；E433）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。患者發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，且症狀會伴隨終身。
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營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問指出，雪糕常見有添加劑包括：乳化劑、色素、酸度調節、穩定劑、抗氧化（防腐劑）、凝固劑、增稠劑、膨鬆劑、甜味劑。就食安中心的發佈，一般來說，食物添加劑的毒性很低；但關注點在於長期攝取高於安全參照標準的食物添加劑的安全問題：
有研究顯示，部分添加劑例如色素，會影響專注力，代糖會影響腸道菌群等。又有些人對某些添加劑有過敏反應，例如一些對二氧化硫敏感的人士，攝取少量二氧化硫可能會引起支氣管收縮及哮喘的反應。所以，如果想健康D，都係減少進食有多種添加劑的食物。
28款雪糕雪條成分檢閲
雪糕類
- 雀巢 DREYER'S皇牌抺茶拿鐵雪糕
- Häagen-Dazs Tiramisu雪糕
- Häagen-Dazs 士多啤梨雪糕
- Häagen-Dazs 抹茶雪糕
- Mövenpick 雲呢拿夢幻雪糕
- Mövenpick 薄荷朱古力雪糕
- OHAYO 焦糖布丁雪糕
- 日本明治 迷你雪糕杯 雲呢拿味
- 維記 椰子雪糕杯
- LAVELEE 純乳酪雪糕杯
- Mackie's 香濃蜂蜜雪糕
- KOKUAJI UCC117香濃咖啡碎雪糕
- 維記 雲呢拿香芋雪米糍
- 日本樂天 迷你雪見大福鮮忌廉朱古力
- 雀巢 DRUMSTICK奶油啤酒味甜筒
- 雀巢 OREO雪糕甜筒
- 雀巢 紫薯牛奶甜筒
- 雀巢 DREYER'S開心果扭紋脆筒
- 日本樂天 ZERO零糖冰凍蛋糕甜品
雪條類
- 日本樂天 ZERO抹茶味雪條
- 日本樂天 ZERO零糖脆米朱古力冰凍甜點
- 韓國樂天 Ghana ZERO 無糖朱古力雪糕批
- 雀巢 濃豆樂雪條
- 阿波羅 黑芝霸冰凍甜點
- 阿波羅 雪糕綠豆霸
- 雀巢 能得利果汁味冰條
- 日本明治 角10棒雪條梳打
- 日本明治 白桃烏龍雪條
在以上超市熱賣雪糕中，Annie提醒大家留意成分表，排前幾位的如果不是糖或糖漿，就會相對不太甜。而除了「E仔」添加劑，色素也是值得留意的部分：
「維記香芋雪米糍」，有多達6種色素，攝取太多有機會對專注力有影響。
另外Annie發現，有1款雪糕竟含有酒精：
「UCC117咖啡雪糕」，除了咖啡還含有VSOP酒精，而且無標明含量。小朋友和對酒精敏感的人就不適合了。
Annie還提及近年新興的純素雪糕，「只不過係食材沒有肉、蛋和奶，但不代表低卡和健康D」。
「少添加劑」或「無添加」雪糕定義？
Annie解釋，法例無定義如何為之少添加劑，但就個人而言，如果雪糕中只有1至2種乳化劑和穩定劑，且並非經常食用，是可以接受的。
而「無添加」就代表所有成份都是食物材料，例如 「MÖVENPICK薄荷朱古力雪糕」中的薄荷顏色，除了薄荷，還有南瓜和螺旋藻，而不是使用「E仔」色素製成。
低卡低糖雪糕未必最好選擇
在接受成分檢閲的28款雪糕產品中，Annie提醒，越多不同口感和口味的款式，例如雪糕蛋糕、ZERO系列，添加劑相對越多。而好多人覺得選擇低卡低糖雪糕會比較健康，但當中有機會存在其他隱藏陷阱。Annie舉例，低卡雪糕可能只是食用份量少，例如「日本樂天迷你雪見大福」，一個重量27ml、熱量55kcal；但一盒有9個，如果一次吃下半盒，也不見得低卡。
至於低糖雪糕，「日本樂天ZERO零糖冰凍蛋糕甜品」因使用代糖，所以糖含量為0，但碳水化合物每100ml有30.9克；同時間還含有高達5種乳化劑、6種穩定劑、2種色素和3種甜味劑。
甜筒類雪糕個筒係餅底，所以會有碳水化合物，包括澱粉質，纖維，糖。而澱粉質和糖一樣有熱量，所以就算低糖，有澱粉一樣有機會影響血糖。例如雀巢OREO甜筒雪糕，每100克有21克糖，但碳水化合物有37克。
營養師推薦較少添加劑雪糕
從以上28款雪糕雪條中選擇推薦，Annie坦言貴價雪糕「貴得有道理」：
咁多隻雪糕，得「Häagen-Dazs」、「MÖVENPICK」呢兩隻牌子無任何E仔。
舉例而言，Häagen-Dazs成份表中，前三項是Fresh Cream, water, condensed skimmed milk，代表這3樣成份最多。而MÖVENPICK前兩項成份（不分先後）是Cream, whole milk；其他雪糕大部份都是將水和糖排在最前面。
雲呢拿味雪糕一般係最穩陣，較少添加劑；雪條就比較推薦「雀巢濃豆樂」，使用真紅豆，而且只得一隻乳化劑同一隻色素。
同場加映：105款不含E仔雪糕雪條名單
TOPick加碼搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，根據成份表所列，整理出105款不含E466／E433的產品名單，供大家參考。
DREYER'S：
Häagen-Dazs：
HALO TOP：
Ice Age!：
MÖVENPICK：
雀巢：
其他品牌：
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