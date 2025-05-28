哈佛國際生｜哈佛被禁收國際生港大出「銀彈」住宿吸尖子　中大科大齊齊搶人才

【哈佛大學/削資/禁收國際生】美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布，凍結哈佛大學（Harvard University）近30億美元（約235億港元）的聯邦研究經費，及禁止招收國際學生資格。本港大學陸續向需要轉校的留學生「招手」，除香港中文大學、香港科技大學等提出歡迎相關學生轉校，香港大學亦樂意向哈佛生提供專門獎學金、住宿及學分轉移等協助，希望吸引他們來港入讀。

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哈佛禁收國際生｜哈佛校長：不知道政府的動機是什麼

美國政府早前凍結哈佛大學200多億港元的聯邦研究經費，及取消哈佛招收國際學生資格，現有外國留學生須轉校，其後當地法院頒布臨時禁制令，暫緩政策生效。最新消息指，政府在當地時間周二（27日）要求聯邦機構，取消與哈佛的合約，涉及1億美元（約7.8億港元）。

哈佛大學校長賈博（Alan Garber）在美國公共廣播電台（NPR）節目表示，哈佛被取消撥款的決定令人費解，中斷研究經費只會損害哈佛、損害國家。

對於哈佛近期拒絕政府一連串的要求，包括交出外籍學生完整紀錄、開放觀點多元審查等，儘管校方強調，已配合最高法院裁定，對校園內反猶言行加強處理，仍無法平息政府的怒火。「我不知道此舉的動機是什麼，但我知道些人正捲入一場文化戰爭。」

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賈博認為，政府對大學的不滿，反映他們對於自由派象徵的不信任與反感，「我不確定是不是政府行動的主因，但他們顯然不喜歡現在的大學校園。」

哈佛禁收國際生｜本港多間學府 加入搶哈佛人才戰

雖然哈佛大學被禁招收國際學生的政策得到暫緩，但近7,000名外國留學生擔心將來的去向。香港多間學府加入搶人才大戰，包括中大歡迎任何國家或地區的學生，申請入讀本科及研究生課程；科大提供無條件錄取、簡化入學程序及提供學術支援，予哈佛的國際本科生和研究生，並成立專責團隊協助學生處理入學申請、學分轉移、住宿及簽證等事宜。

而香港城市大學及香港理工大學會為學生提供獎學金；嶺南大學則推出「轉學生專屬申請通道」，為在美國的留學生，特別是中國留學生提供入學機會。

最新的是港大昨日（27日）指，不論是短期過渡或長期學習，包括日後擬轉回哈佛或其他學府的學生，校方均會提供完善的轉學政策，樂意提供專門的獎學金、住宿協助及學分轉移等，確保他們轉學至港大後，能夠順利銜接學業。而已獲取錄或就讀於在QS世界大學排名前50，或泰晤士高等教育（THE）全球排名前50的學生，都適用相關轉學政策。

▲ 港大樂意提供專門的獎學金、住宿協助及學分轉移等予哈佛的學生。（香港經濟日報資料圖片）

哈佛禁收國際生｜東京大學亦有意接收哈佛生

不只香港想搶哈佛人才，全球多所大學近日表示，願意接收哈佛國際學生。全球排名第32的日本東京大學表示，有意臨時接收無法繼續在哈佛就讀的留學生，提供學分認證，具體細節校方仍在商議，例如開放旁聽課程等的可行性。另外，日本文部科學省亦指，已呼籲日本全國大學，考慮能否提供相關的支援。

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