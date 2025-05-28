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長和賣港口｜議員關注對業界影響　陳美寶：不同國籍企業在港落戶已久　定會珍惜團結相關力量

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳美寶籲業界保持信心 ，避免因短期地緣政治壓力倉促做決定。（彭大偉攝）

今日（28日）立法會大會上，工聯會鄧家彪關注「長和賣碼頭」對本港航運界影響，運輸及物流局局長陳美寶回應指，有許多不同國籍的航運企業在香港落戶已久，本港亦有世界領先的船舶管理企業及融資機構，相信香港有蓬勃、經驗豐富的海運生態圈，「我哋一定會珍惜、團結這些力量。」

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陳美寶籲業界保持信心  避免因短期地緣政治壓力倉促做決定

選委界議員嚴剛提出口頭質詢，關注美國將在今年10月起，對包括香港在內的中國船舶徵收港口費，詢問局方應對措施。陳美寶表示，香港航運業界認為香港營商環境無可比擬，國際聲譽具備優勢，現正探討應對方案。她指，政府不會忽略業界所面臨壓力，會依託國家作為堅強後盾，全力支援香港船運行業應對挑戰；同時呼籲業界保持信心，避免因為短期的地緣政治壓力倉促做出決定，錯失在香港的長期發展機遇。

陳美寶：海事處今年第四季在中東設立專責團隊

陳美寶又表示，受影響企業認為由政府提供財政補貼不具備財務的可持續性，不是有效方法，反之業界希望政府鞏固本港航運業營商優勢。局方將通過系統性措施維護自身優勢，對內鞏固產業鏈、對外開拓新市場機遇，未來有4項重點工作，包括強化海運業生態圈、引領業界把握綠色航運機遇、深化香港作為國際交流平台、開拓內地及國際市場。當局計劃優化現有航運業稅務優惠，其中大宗商品貿易商半稅優惠的相關條例草案，預計明年上半年提交立法會。

至於如何吸引美國以外的船舶營運商、海事服務商，她表示，會繼續透過海事處7個位於不同大洲的服務據點，加強對外推廣落戶香港的優勢，又透露海事處將在今年第四季在中東設立專責團隊，向新興市場進行宣傳。

對美載貨貨運量 十年來減幅逾7成

保險界陳健波詢問有否評估業界損失程度，會否在低息貸款、延期貸款等財務方面提供協助？陳美寶表示，香港前往美國的載貨貨運量，2024年較2014年減幅超過7成，而中南美、大洋洲等地貨運量的比重則上升；註冊船舶方面，有3成與美國港口有業務往來。她又指，香港註冊船舶的最新港口國監督滯留率為0.69%，遠低於世界平均水平的3.3%，強調需鞏固香港註冊船舶在全球領先地位。

選委界譚岳衡詢問局方是否有應變預案，例如運用空運優勢，用空運的增加彌補海運損失。陳美寶表示，航空貨量數字今年第一季度有增長，雖然貨機成本比船運更高，但局方會用包機、簡化審批、加航班等方式提供協助。她又指，局方會正推進「多式聯運」，即聯合空運、陸運、海運等不同方式，同時做到「清關快、效率高」，亦是其中一個應對策略。

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