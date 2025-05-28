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KFC優惠｜KFC一連4日推買一送一優惠　格格脆薯塊回歸/指定套餐免費升級

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

KFC一連4日推買一送一優惠，格格脆薯塊回歸，指定套餐免費升級。

【KFC優惠/餐飲優惠/快餐優惠】KFC薯格回歸！KFC即日（5月28日）起一連4日推出巴辣雞腿包餐買一送一優惠，全新口味「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」登場。闊別一年的格格脆薯塊亦詢眾要求再度回歸，部分套餐可免費升級至格格脆薯塊，即睇下文了解優惠詳情。

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KFC優惠｜一連4天巴辣雞腿包餐買一送一

為慶祝5月28日國際漢堡包日，KFC宣布指定套餐買一送一優惠延長，5月28日至31日一連4天「巴辣雞腿包餐」買一送一。想食炸雞，亦可選擇「家鄉雞餐」、「香辣脆雞餐」、「狂惹香燒雞餐」，均有買一送一優惠，平均每人只需$20多元就嘆到。優惠只限上午11時後供應，只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送。

此外，KFC亦新推「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」，即日（5月28日）起限時推出。今次採用世上其中一種最辣的辣椒「魔鬼辣椒（Ghost Pepper）」為主角，搭配多種香料秘製成特製墨西哥辣醬，打造一個火辣辣的新品，為嗜辣人士帶來前所未有的「辛」挑戰。

「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」選用鬆軟麵包，夾著滿滿的以魔鬼辣椒特制而成的「墨西哥辣醬」，搭配香脆巴辣雞腿扒、新鮮生菜、番茄及芝士，另特別加入新鮮墨西哥辣椒片（Jalapeño）。每款漢堡各具特色，由微辣到極辣，滿足不同嗜辣者對辣的追求。

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KFC優惠｜格格脆薯塊回歸 指定套餐免費升級

若於KFC手機App「快脆拎」選購「墨西哥辣醬雞腿包二人餐即享優惠，套餐$88元起，包括可於墨西哥魔鬼辣椒雞腿包、墨西哥辣醬雞腿包、巴辣雞腿包、2件家鄉雞、2件香辣脆雞或2件狂惹香燒雞，任選其二，另有格格脆薯塊、2件經典葡撻、2杯中汽水。

深受食客歡迎的「格格脆薯塊」亦享譽歸來，凡購買「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包套餐」、「墨西哥辣醬雞腿包套餐」或「巴辣雞腿包套餐」，可免費將小食升級至「格格脆薯塊」。外脆內軟的格格脆薯塊與辛辣雞腿包一齊嘆，絕對是「脆與辣」雙重享受！而其他指定套餐則可以$3，將套餐小食升級至「格格脆薯塊」。

更多優惠資訊：

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