警隊編制｜鄧炳強：警隊最新空缺率17.4% 今年度擬招130名見習督察、1140名警員

有立法會議員關注警隊人手不足，保安局局長鄧炳強表示，截至今年三月警隊空缺率約為17.4%，今個財政年度招聘目標為130名見習督察及1140名警員。

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今日（28日）立法會大會上，鄧炳強表示，截至今年3月31日，警隊有5765個空缺，空缺率約17.4%，與過去三年數字相若；2025-26財政年度的招募目標是130名見習督察、1140名警員。他又指，為提高招聘成效，警隊採取多管齊下的措施，而近年申請加入警隊的人數有所上升，顯示招聘策略有效。

鄧指出，警隊亦將配合政府未來兩年每年削減2%公務員編制的要求，持續檢討資源調配情況，通過利用科技處理工作等提高行動效率，確保編制調整後服務不受影響。至於善用科技，他舉例6月15日起開始實施發出電子交通告票，長遠將取消實體告票、實現「無紙化」。

陳克勤建議後勤文書人員空缺外判

民建聯陳克勤建議，後勤文書人員空缺可以外判，或改由一般文職系統負責。鄧炳強表示，一路檢視相關工作、「能外判就外判」，將正式紀律人員編制「騰出來」給真正有警務知識的人員。

經民聯林健鋒則問以機械人協助巡邏的時間表，鄧炳強表示，已經在很多地方運用科技，例如在邊境以無人機替代人手巡邏，港珠澳大橋關口亦已有機械人巡邏。至於會否變為「流動式」，他指是未來發展方向。

田北辰關注如何提升警務人員在年輕人心中形象

實政圓桌田北辰關注如何提升警務人員在年輕人心中形象，鄧指，2019年年輕人被惡意抹黑警務人員的假新聞誤導，隨著時間過去，現在大部分年輕人對輕信當年錯信錯誤消息感到後悔。根據2024年警隊的公眾意見調查，18到29歲年輕人對警隊的滿意度較2021年大幅上升，證明黑暴後相關宣傳工作有效。

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