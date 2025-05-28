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好人好事︱内地女搭東鐵經痛暈倒獲熱心乘客職員急救援　事後感動：感受到這個城市的溫情

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

内地女搭東鐵經痛暈倒獲熱心乘客職員急救援　事後感動：感受到這個城市的溫情

【經痛／東鐵站／好人好事／舒緩經痛／子宮内膜異位症】感謝善良的人！日前，一名内地女子乘搭東鐵途中，突然經痛暈倒，「斷片」1分多鐘醒後發現自己被不少乘客包圍；而車站職員接到求助後為事主送糖送水又幫忙買藥，陪伴她至痛楚消失，令事主大受感動。

事主在社交平台小紅書發文，顯示事發於25日上午11時左右，她乘搭東鐵到「大圍」至「沙田」站時，原本舒服靠在車門和座位擋板之間的角落，突然覺得小腹不適，「分不清是餐後的腸道活躍還是生理期的感覺」。10分鐘後，事主更開始頭暈作嘔，視線模糊，「我耳朵也不好使，隨著視線模糊，聲音也一起模糊」；再約莫不到1分鐘便「斷片」。

獲熱心乘客及職員急救援

事主表示，當時以為只是頭暈站不穩，坐下去只過了2秒鐘；結果翻看和朋友聊天記錄才發現自己斷片了1分多鐘。在她醒後，發現自己被好多乘客保持距離地包圍，「路人應該是幫我聯絡了車站報了緊急」。事主下車以為自己無大礙，但搭扶手梯上到車站大堂時又經痛發作、看不見東西，唯有站在牆角。

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好在這時，接到通報的2名車站職員從月台一路找尋到大堂，發現事主後立即上前詢問情況。事主如同抓住救命稻草：

我已經沒力到第一時間抓住了姐姐的手臂，另一個姐姐幫我塗驅風油。說明情況之後，她們推了個輪椅給我坐，給了我一個嘔吐袋，一杯水，一包糖，還有餅乾巧克力。

事主從暈倒至醒來後12分鐘，小腹又再開始絞痛。其中一位職員建議她吃止痛藥，將她推到無障礙洗手間門口等候，便充當跑腿去買止痛藥。而事主在服藥後15至20分鐘終於沒再經痛發作，職員才安心道別：

幫我買藥的姐姐一直陪著我，讓我以後把止痛藥帶在身邊：「女仔係咁噶啦，沒辦法，我都試過！」

深受感動稱讚：感受到這個城市的溫情

事主在文中讚揚車站職員「非常盡職非常有愛」，同時表示在車上問她狀況的熱心路人主要是男士；她就今次事件衷心感謝「所有來不及感謝的人」：

感受到這個城市的溫情，香港真不是刻板印像中的「節奏快、冷漠、對內地人不友善」，特別是那些幫我聯絡了車站報了緊急，卻換來一句「我到站了byebye」的路人們。

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而在帖文留言區，有港人溫馨提示事主不要常常飲食生冷，「因為會令到子宮收縮，長時間這樣會宮寒，來經時就會經痛。你這次那麼劇痛又暈倒，有機會跟你的血壓有問題，可以的話檢查身體」。對此，事主回覆稱，自己沒有飲食生冷的習慣，都是溫熱飲食較多，平時也不多經痛：「這次特別意外，確實是該檢查檢查」。

同場加映：經痛恐患子宮內膜異位症

子宮肌腺症是子宮內膜異位症的其中一種。根據世界衛生組織資料，子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種類似子宮內膜的組織在子宮腔外生長的疾病，會導致炎症和骨盆劇烈疼痛，並讓骨盆範圍出現疤痕組織，甚至會使懷孕變得困難。它屬於一種慢性疾病，影響著全球約10%（約1.9億）育齡婦女及女童，惟目前醫學界仍未清楚其病因，也未有確切的治療方法，故多以控制症狀為目標以便控制病情。

本港婦產科專科醫生方秀儀接受訪問時指出，子宮內膜異位症常見症狀包括：

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而常見有5大高危族群容易發生子宮內膜異位症：

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同場加映：5招快速紓緩痛經

註冊中醫師周家敏接受訪問時表示，臨床上可將經痛分為「寒性」及「氣滯血瘀型」2種，與生活習慣及環境等因素有關。若想快速紓緩經痛不適，可參考以下5個做法，都能做到緩減及止痛作用。

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同場加映：6種食物趕走經痛

台灣婦產科醫生張瑜芹曾在其Facebook專頁指出，不少女生每月都要經歷「折磨」，除了吃止痛藥外，亦可以補充營養素來止痛。她建議可多吃24種食物來補充營養素，首選「6種趕走經痛好食物」：

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1. 【黑朱古力】含有豐富的鎂，有助止痛與穩定心情。香蕉、百香果、楊桃、櫻桃同功效。

2. 【小魚乾】補充足夠鈣質，減緩子宮痙攣和收縮。牛奶、雞蛋、蝦子、牡蠣同功效。

3. 【豬瘦肉】富含維生素B1，可以提升疼痛耐受性。糙米、燕麥、全穀類、豆類同功效。

4. 【熱紅豆湯】溫熱可以促進血液循換，改善經痛，豐富鐵質還能改善經期的貧血。紅肉(牛、羊、豬)、豬血、鴨血、豬肝同功效。

5. 【杏仁】鈣質豐富，可以調節子宮肌肉收縮。瓜子、花生、黑芝麻、榛果同功效。

6. 【鮭魚】魚肉富含Omega-3脂肪酸，可以舒緩疼痛、減緩發炎。鯖魚、虱目魚、核桃、魚油同功效。

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