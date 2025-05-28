林峯演唱會｜林峯鍾嘉欣17年後重逢掀回憶殺　昔日螢幕情侶各自成家粉絲嘆：遺憾才是美

【林峯演唱會/林峯/鍾嘉欣】林峯一連7場紅館演唱會引起全城熱話，在粉絲連日集氣下，昔日緋聞女友鍾嘉欣終於現身擔任第5場演出嘉賓，這是他們相隔17年後再合體，隨即掀回憶殺！粉絲們難以忘記螢幕情侶「程亮」、「常在心」和「管家仔」、「于素秋」，並慨嘆現實中兩人未能走在一起，如今亦已各自成家了，難道遺憾才是美？

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林峯鍾嘉欣｜最深入民心的「螢幕情侶」

林峯與鍾嘉欣是千禧世代最深入民心的「螢幕情侶」之一，二人自2007年起憑《溏心風暴》和《溏心風暴之家好月圓》兩部的劇集，成功塑造「程亮與常在心」及「管家仔與于素心」的超強CP，當年更傳出疑幻似真的緋聞，對於傳聞，嘉欣多次強調彼此只是好朋友，但林峯卻承認過對嘉欣有好感，他於2009年接受節目《星星同學會》訪問時，被問到對嘉欣是否有好感，他直認：「咁實有嘅，佢真係一個好女仔。」

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林峯鍾嘉欣｜沒有常在心的第7901日

可惜兩人最終未能走在一起，記得在劇集中，林峯飾演的程亮對嘉欣飾演的常在心情深款款，當他失去常在心後，曾數算日子說出：「沒有常在心的第x天」，這句經典對白縱使過了十多年仍令人難以忘懷，所以當林峯在演唱會上對嘉欣說：「沒有常在心的第7900日」，讓嘉欣即場爆喊，嘉欣指兩人已10多年沒見，並笑說：「你咇咗一個，我都咇咗三個。」及後手拖手合唱《心領》。嘉欣隔了一晚之後，也有分享兩人在演唱會上的合照：並留言:「A night to remember，Thank you 峯。#沒有常在心的日子第7901」。

這一幕重逢，粉絲等了17年，難怪久久未能平伏心情，更紛紛在社交平台發文表示很遺憾兩人未能真正走在一起：「十七年的一遇，不過現實之中佢哋雙方都結曬婚和有小朋友。」不過亦有不少粉絲覺得不應過份投入角色，他倆已各自找到幸福，也許「遺憾才是美」，如果當年真的有拍拖，就不會有今天這一幕重逢了。

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林峯鍾嘉欣｜現實中已各自成家做爸媽

林峯和鍾嘉欣在愛情路上尋尋覓覓，林峯曾先後跟內地女模潘霜霜、藝人吳千語相戀，但都是分手收場，最終於2019年9月與內地模特兒張馨月入紙申請註冊結婚，2020年誕下女兒「格格」，一家三口幸福美滿，林峯如今亦成為了顧家好爸爸。

至於鍾嘉欣，她一直被傳與藝人伍允龍秘密拍拖8年，可惜地下情以分手告終，嘉欣於2015年宣布與圈外脊醫Jeremy於加拿大閃電結婚，更先後誕下3名子女，非常幸福！嘉欣又不時回港工作，將子女交給老公照顧，兩公婆配合得很好，因此，林峯和鍾嘉欣這對「螢幕情侶」的浪漫故事，大家只能留在心中一再回味了！

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