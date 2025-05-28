南海海槽大地震｜日本專家最新預測1時間必發生「南海海槽大地震」　恐誘富士山噴發逾6800萬人受災

【日本地震／南海海槽大地震／富士山／火山爆發／天災】日本漫畫《我所看見的未來》的地震預言在網絡上議論紛紛，距離預言日子只剩下1個多月，不少人擔心預言會否成真。然而有專家根據實質數據，推算10年內日本必定會發生南海海槽大地震，而時間點與下一次富士山爆發時間吻合。倘若兩者同時出現，當地人生活將會如同回歸江戶時代。

南海海槽大地震｜日專家推算10年內將發生2大天災

根據日媒《MINKABU》報道，日本地球科學專家、京都大學名譽教授鎌田浩毅曾出書，預言2030年至2040年之間，必定會發生南海海槽大地震，且這次大地震很有可能引發富士山噴發。他在書中提及，根據以往地震數據推斷，2035年左右最大機率發生。

▲ 專家推斷2035年很大可能會發生大地震。（網上圖片）

倘若10年內富士山爆發，連同大地震發生，日本的交通和通訊將陷入停頓，當地人民生活猶如回到江戶時代，經濟預料將會虧損數兆日圓。

2035±5年間必定會發生南海海槽大地震。請記住，這在2030年代一定會發生。 10年後，日本很有可能遭受南海海槽大地震的破壞。

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南海海槽大地震｜富士山爆發與南海海槽大地震同時發生

鎌田浩毅指出，目前富士山已經處於「隨時可能噴發」的狀態，其中主因是因為2014年「311大地震」破壞富士山岩漿庫的穩定性。目前日本列島共有111座已確認的活火山，而在「311大地震」後，其中20座火山地下發生地震，更牽動箱根山和草津白根山噴發。追溯富士山過去的噴發史，鎌田浩毅發現它的噴發間隔大約是50至100年，而至今富士山已經沉寂約300年，其底下必定累積相當數量的岩漿。若富士山噴發，恐怕就會像寶永火山爆發一樣造成巨大破壞。他強調，由於南海海槽大地震是由東海地震、東南海地震、南海地震3次地震組成，若這3次地震同時發生，約每300年發生一次，其威力將遠超前兩次。

▲ 專家推斷2035年很大可能會發生大地震。（網上圖片）

南海海槽大地震｜料6800萬人受災 生活與回到江戶時代無兩樣

鎌田浩毅預計，10年內將會發生黎克特制7級地震的地區包括10個主要地區： 靜岡縣、愛知縣、三重縣、兵庫縣、和歌山縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣和宮崎縣 ，估計超過日本一半人口，約6800萬人將受到影響。

鎌田浩毅參考日本過往災難性火山爆發的情況，日本靜岡縣寶永火山曾在江戶時代爆發，當時橫濱的火山灰堆積深度達10厘米，東京的火山灰堆積亦深至5厘米，故此預計任何即將發生的火山爆發都會造成類似情況。他續指，一旦火山灰落在一座現代化城市，電力、自來水、煤氣等現代人生活的必需品都會全部被切斷，估計整個經濟將停擺，連同交通和通訊受阻，生活如同與回到江戶時代。根據日本內閣府和地震學家保守預計，若未來大型火山爆發連同南海海槽大地震同時發生，可能會造成國家至少2.5兆日圓損失。

南海海槽大地震｜日漫畫家地震預言

有關2025年7月的大災難預言正是源自此書。1999年7月5日，竜樹諒夢見日本與菲律賓之間海域發生爆炸，引發高度逾百米的海嘯巨浪。至2021年7月5日，她再次夢見相同場景，這次更目睹海嘯過後有陸地自海底隆起，使日本、台灣、香港及菲律賓等地相連，時間正是2025年7月5日早上5時。

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由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick曾整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

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香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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