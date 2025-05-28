腸胃道癌｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中

【腸胃道癌/大腸癌/胃癌/症狀/預防】飲食習慣不容忽視，稍有不慎恐患癌！台灣有醫生分享個案，曾有一家3口相繼患癌，經了解，竟是與全家「1用餐習慣」釀禍，直言「很多家庭都中」。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎近日以「癌症是『省』出來的？！這幾種『省錢』，讓你離癌症更近！」為題發布短片，稱曾遇過一家3口全都罹患腸胃道癌症，經追問，赫然發現全家長期食用「剩菜剩飯」，才導致身體出現問題。

廖醫生表示，自己從醫30年來，見過許多患者「錯誤省錢法」，他舉例，有人為節省開支，買打折不新鮮蔬果，甚至削掉水果「發霉部位」繼續食用，食物過期幾日照樣進食。他強調，食物一旦發霉就會產生「黃麴毒素」，若長期攝取，將提升肝癌風險，食品過期則容易滋生細菌，食用後或引發腸胃不適，造成腸胃功能受損，甚至成為養癌溫床。

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8大慳家致癌習慣

購買不新鮮的減價蔬果

不丟掉雪櫃久放的食物

吃過期食物

常吃加工食品

常吃隔夜飯餸

用錯抽油煙機

反覆使用油炸油

不恆常做身體檢查

影片推介：

廖醫生提醒，為省錢省時間，經常食加工食品或剩菜剩飯，這些加工食品不僅高糖、高鹽，還含有多種添加物，對健康百害無一利，雪櫃若無法長期保鮮，尤其是綠葉蔬菜，隔夜後會產生「亞硝酸胺」，同樣會增加消化道癌症的風險。他更稱，部分人為省電費，炒完菜後便立即關抽油煙機，導致油煙中的大量有害物質仍在廚房飄散，長期吸入恐增加肺癌發生率。他建議，煮飯前先打開抽油煙機，烹煮完成後再繼續讓抽油煙機運轉3至5分鐘。

大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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預防患上大腸癌的5大方法

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