儲錢方法｜一眾網民分享無痛儲錢方法　港女每月只儲呢個數15年後做業主

儲蓄是一個積少成多、聚沙成塔的過程。近日有網民在Threads分享「無痛儲錢法」，以每日儲20元起步，一年下的收穫不小。更有網民留言分享自己亮眼的成績，指每月儲一筆錢，持之以恆15年後當上了業主。

儲錢方法｜聚少成多無痛儲錢方法：日日儲$20

樓主日前分享了自己手握一疊鈔票的圖片，指不知由何時起，每日儲20元，「因為銀包點都有」，久而久之增加至每日40元，到現在已經儲到3,660元，並表示可以堅持到年尾。

原來，有不少網民都在踐行類似的「無痛、積少成多儲錢大法」，紛紛附和樓主，「以前有個人真係咁教我，每日儲十蚊，1年儲到3,650（元），十年儲到36,520（元），100年儲到366,100（元），仲問我係咪覺得儲錢好易呢」，另有人分享了4大疊100元紙幣，共4萬元，留言稱「喎嗰陣儲完400就入落銀行」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

儲錢方法｜每月儲$5,000 15年後當業主

更有網民曬出了自己以此「大法」儲錢15年，獲得了亮眼成績，「喎冇乜恆心日日數住儲，所以每月一出糧，就儲5,000入去一個只有去銀行用簿仔才能提錢的戶口，之後才用餘下的錢來過生活，儲咗15年後，我剛成為了業主」。

樓主及不少網民還分享了自己的儲錢經驗和心得，「現兜兜咁儲，每日睇住佢遞增，更加有動力去儲」、「一儲夠目標拿拿聲去搵食錢機，擺喺到唔覺唔覺真係會用」、「我就鍾意儲50，儲夠一疊入落銀行當旅行津貼」、「我都會儲啲直版銀紙，唔捨得用，唔知算唔算怪癖」、「我因為有目標而試過，一定得㗎，加油」；見到大家收穫滿滿，令其他網民躍躍欲試，「等我試下」、「呢習慣又唔錯喎，都尅學下你先」。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5