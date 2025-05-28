餐廳情報｜中環蘇豪新餐廳Primo Posto Ristoro　濃濃米蘭風情

中環蘇豪區最近開了一間意大利小餐館Primo Posto Ristoro，食客可放開懷抱談天說地，在室內用餐一會又可隨意走出室外繼續暢飲，自由閒適，零拘謹度。

▲ 招牌菜米蘭炸小牛扒（Cotoletta alla Milanese）。（周美好攝）

餐廳以米蘭料理掛帥，炸小牛扒、炸牛肉丸、南瓜玉棋等，吃得出大廚炮製的最純粹滋味。是時候在薄餅及意粉之外，親嘗更多意大利絕妙菜式。



Primo Posto Ristoro位處中環善慶街石階上，餐廳上月才開幕，約30個座位經常高朋滿座。其實也不出奇，這裏洋溢在家輕鬆用餐的窩心溫暖感，侍應熱情兼好玩，他們會教你點菜叫酒的有趣手勢，埋單後會叫你留步，站在餐廳中央的米蘭公牛圖案地板上轉3個圈，會帶來好運……這種種令人有賓至如歸的感覺，是一般西餐廳少有的。

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師承米芝蓮三星

餐廳由大廚Gabriele Fusi掌舵，年輕有為的他來自佛羅倫斯，從小受廚功了得的祖母影響，早已立定志向投身餐飲業。Gabriele在佛羅倫斯的IPSAR Buontalenti廚藝學院畢業後，加入了赫赫有名的米芝蓮三星Osteria Francescana餐廳團隊，在那裏浸淫7年光景，奠定紮實的廚藝根基。

▲ 大廚Gabriele Fusi。（相片由餐廳提供）

佛羅倫斯與米蘭近在咫尺，北意大利的風味與傳統深深影響了他的烹飪風格。他來港後加入大廚Vicky Cheng旗下的餐廳工作，Primo Posto秉持3大核心價值：廚師理念主導的佳餚、慷慨熱情的款待，以及充滿活力的社區氛圍。

融合傳統與獨特性

雖然餐廳氣氛走輕鬆隨意路綫，但食物卻異常嚴謹，因為Gabriele認為，出色的廚藝不僅在於技術的精湛，更在於記憶的傳承。意大利美食不但對食材講究，也重視用餐節奏、餐廳格調，他為Primo Posto製作的每款招牌佳餚，皆融合了傳統與獨特性，而且不少菜式更選用意大利食材，保留米蘭料理的精髓與原味。

▲ 香脆的波倫塔薯片（Polenta Chips）會在客人未點餐前就已送至桌上，配搭各款精選雞尾酒或葡萄酒皆宜。（周美好攝）

頭盤中的小牛肉冷盤（Vitello Tonnato，$148）是一款源自皮埃蒙特的意大利經典料理，主要食材是將慢煮的小牛肉薄片配上水瓜，再淋上以吞拿魚、酸豆、鯷魚製成綿密香濃醬汁。小牛肉非常軟嫩，是一道口感豐富的開胃菜前奏。

意式燉飯變身香煎燉飯

接下來必點金黃香脆的炸牛肉丸（Mondeghili Meatballs，$98）是經典的米蘭菜式，是當地不可或缺的美味佳餚。圓滾滾的新鮮肉碎炸至外層酥脆，上端以香蒜蛋黃醬汁及醃紅洋蔥畫龍點睛，美味之作。

▲ 炸牛肉丸（Mondeghili Meatballs）。（相片由餐廳提供）

香港人對risotto不陌生，但把意式燉飯香煎成為Riso al Salto（$208），感覺非常新鮮，十個趣亦十分脆。做法是先煮成番紅花意式燉飯，再將燉飯煎至兩面香脆，上面加上紅酒番茄燉小牛膝，飯焦香、牛膝軟腍，味道匹配。

▲ 大廚推薦的南瓜玉棋（Pumpkin Gnocchi）。（周美好攝）

南瓜玉棋 米蘭經典

請Gabriele推介他喜歡的菜式，他選了南瓜玉棋（Pumpkin Gnocchi，$178），這道菜多由馬鈴薯、麵粉製成如拇指糰子，這裏採用了米蘭製法，以南瓜代替馬鈴薯，滲出一股清新甜味，而且入口頗為煙韌。南瓜玉棋伴以巴馬臣芝士，添了鹹香，上面灑上烤烘過的松子及鼠尾草，口感更上一層樓，從細節中可見到Gabriele的一絲不苟。

▲ 頭盤亦可選雞肝醬多士（Fegatini，$128），搭配金巴利苦艾酒果凍，苦甜交織。（相片由餐廳提供）

在這裏，不能錯過是米蘭炸小牛扒（Cotoletta alla Milanese，$568），採用帶骨的小牛肋排，炸至表皮金黃酥脆，內裏依然保持鮮嫩，可嘗到肉汁在口裏流瀉，招牌菜果然名不虛傳。記者也欣賞此菜式配上的沙律菜，酸咪咪十分清新，吃到欲罷不能。

INFO

Primo Posto Ristoro

地址：中環善慶街9號

營業時間：

餐前酒供應時間：星期一至日5pm至凌晨

晚餐供應時間：星期一至日6pm至凌晨

