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非常醫生｜三孩之母婦產科醫生 喜迎新生擁抱生命

醫健人物

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

婦產科專科醫生李栩翎說：「婦科少緊急事情，事件都較well-planned；『執仔』（接生）好多時都是突發，不過『執仔』都好開心。」她兩樣都喜歡，雙綫並行。（陳靜儀攝）

婦產科其實頗為「兩極」：迎接新生命的喜悅，卻不時遇到孕婦生產時危難險境；治療婦科病診症時間相對穩定，卻常要on-call匆忙趕去「執仔」。

婦產科專科醫生李栩翎對此早已習慣，行醫接近20年，對工作的熱誠有增無減。為人母後，更深切體會孕婦的身心靈，「貼地」與其他媽媽互相交流彼此鼓勵，得着更豐盛。

婦產科專科醫生李栩翎說：「婦科少緊急事情，事件都較well-planned；『執仔』（接生）好多時都是突發，不過『執仔』都好開心。」她兩樣都喜歡，雙綫並行。（陳靜儀攝）

李栩翎中學時被美劇《ER》劇情深深吸引，醫護人員處理不同疾病看得趣味盎然，驚覺人體的奇妙。「人體由不同細胞組成，有不同功能，對這學科產生濃厚興趣。」於是萌生當上醫生的志向，朝着這個目標奮進，順利進入香港大學醫學院。

以婦產科作為專科，李栩翎透露原因是喜歡小朋友。實習時她徘徊兒科及婦產科兩個選擇，因此把它們放在實習時頭兩個階段，完成後她覺得婦產科的挑戰更大，成功感也較大。

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仍為初生嬰第一聲啼哭感動

「當時對兒科有點無力感，面對一些長期病住院的小朋友，無錯自己是每日都幫緊他們，但現實是他們未必能容易痊癒，無力感是多少少。我在婦產科時，有好多實習機會，見到BB出世充滿喜悅，很有滿足感，最終揀了這科。」甚至到了現在，她聽到BB來在人世間那第一聲哭聲，依然感動，為那新生家庭欣喜，是她工作中的樂事。

婦產科中，她既「執仔」接生，也會處理婦科問題。行醫接近20年，遇上不少緊張刺激的難忘個案。有一個準媽媽，發現胚胎著床在過去剖腹產疤痕處，這情況屬少見，但對胎兒及孕婦有一定危險，因此要終止懷孕。但當胎胚排出體外後，孕婦出現數次大出血，要採取子宮動脈栓塞術止血後又再出血，結果要將她的疤痕割走才能止到血。「所以生BB都可以很高危！」她說。

當上媽媽後，她更了解孕婦心生理，傳授產前產後心得，讓準媽媽放鬆心情。（被訪者提供）

病向淺中醫的重要

她又試過遇過病人有子宮內膜異位囊腫（俗稱「朱古力瘤」），手術後建議當事人服食賀爾蒙藥控制病情，病人不欲服用藥物，也再無覆診。過一段時間又見這位病人來求診，照磁力共振發現子宮內膜異位症變得嚴重，疼痛難擋令她無法上班。服用賀爾蒙藥後，病人出現情緒低落的副作用。

「她情緒差到我都擔心她會做傻事。一方面要用賀爾蒙藥控制『朱古力瘤』，但又衍生副作用，實在是兩難之中。因此有問題宜早處理，勿待情況變差才補救，要病向淺中醫。」

無論「執仔」或處理婦科問題，李栩翎遇上不少印象深刻的個案。（被訪者提供）

懷孕是天大樂事，但也可是一趟驚心動魄的旅程，李栩翎說生產過程可瞬息萬變，如有一種難產叫「肩難產」，即胎兒的頭部已出了產道，但肩膀卻卡在恥骨弓下而無法順利分娩，情況危急。「有次有產婦有此情況，我當時在休息室收到這急召，用最快速度跑到產房，因幾秒間都可以好大變化。」

大陣仗的雙胞胎順產  

大出血，單聽名稱已覺可怕，孕婦在產前產後都有機會出現大出血，如產後子宮收縮欠佳、剪會陰傷口出血、陰道內部撕裂、胎盤殘留或者身體凝血有問題等等，都可導致大出血。「有些情況可事先做定準備，但有時都未必能及早預測。一般人都不會覺得自己生BB屬高風險，滿心歡喜等待胎兒出生，但有時確會出現這些突發情況。」

李醫生目前也參與教學工作。（被訪者提供）

例如現在懷雙胞胎多數會採用剖腹產，間中有適合的可以順產方式進行。以順產方式的孖胎在生產時，風險會略高，醫生會特別着緊，因此整個產房都是人，有兒科醫生、助產士、幾個婦產科醫生，遇上這「大陣仗」場面，她定會嚴陣以待。

無數次「執仔」 懷孕同樣緊張

李栩翎因喜歡小朋友當上婦產科醫生，她本身育有兩女一子，作為這專科醫生很有說服力。生兒育女後，她對孕婦確多了一重體會。「準媽媽妊娠時面對的不適、擔心及疑問，我都經歷過，例如懷孕期的背痛、生產時的陣痛，在我工作時與準媽媽更有共鳴。」她現在私人執業，能與病人建立較長遠關係，甚至會交流生完BB後要不要紮肚、做哪些運動可收肚、腹直肌分離有哪些方法處理，這些互相分享令她開心，帶來工作上的滿足感。

她是游泳健將，卻極少游海水，前年成功挑戰維港泳。（被訪者提供）

讀醫、行醫令她對懷孕一事有周全認識，但當成為當事人，問她是「定過抬油」從容鎮定，抑或是緊張有壓力？「我都緊張啊，知得多也會囉囉攣，正常媽媽的心態。而一些我認知的，就沒那麼戰戰兢兢。」她三胎都是順產，過來人的心得是，產前坐分娩球十分有用，有效紓緩陣痛。

熱愛運動  參與渡海泳

李醫生外表斯文溫婉，白袍下的她熱愛運動，是一名游泳健將。她由孩提時已游水，由小學至大學也加入學校或社堂泳隊，做醫生後把這興趣擱下了一段長時間。到小朋友漸長，轉職私家醫生後重拾愛好。「小時候在泳灘懼怕水母，所以只在泳池游，但前年有日忽萌想挑戰自我，恰巧朋友說參加渡海泳，我也報名參與，簡直心口有個勇字！做平時不會做的事情，為我帶來成功感。」

懷第一胎時，普拉提為她紓緩了背痛，一玩就十多年仍未間斷。（被訪者提供）

她也熱衷普拉提，十幾年前懷第一胎時，這運動為她紓緩了背痛。「生完的會陰收縮運動，腹直肌分離問題，普拉提都處理到，核心肌肉有提升、改善姿勢，更增進運動表現。」

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