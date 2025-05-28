食物安全｜女網紅擺攤賣Tiramisu　致上百人食物中毒　網民親封：絕命毒師

【食物中毒／甜品／網紅／Tiramisu】禍從口入！內地一名知名女網紅擺攤於今月「520」擺攤販售Tiramisu，逾百名民眾食用後出現屙嘔不適，甚至逼爆當地醫院腸胃科，驚揭出現集體食物中毒，獲網民親封「絕命毒師」。當地市場監管局與衛健委目前已介入調查，涉事網紅現況曝光。

食物安全｜「520」促銷自家製Tiramisu 逾百人食用後揭食物中毒

綜合內媒及《紫牛新聞》報道，安徽省亳州市蒙城縣，一名經營「如花家提拉米蘇」的知名女網紅攤販，於今月20日促銷自製甜品，以短影音平台宣傳「獨家配方、動物奶油、木糖醇健康甜品」吸引顧客，並於當日售出近200份提拉米蘇，導致逾150名消費者食用後出現高燒、嘔吐、腹瀉等症狀，部分患者需住院治療。

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據多名患者描述，他們食用提拉米蘇後8至12小時內，陸續出現高燒、劇烈腹痛、水瀉及反復嘔吐，蒙城縣第一人民醫院腸胃科一度人滿為患，連醫生問診時都會直接詢問「是否食用提拉米蘇」，當地市場監管局與衛健委已介入調查。

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由於蒙城縣第一人民醫院腸胃科病床不足，輕症患者被轉至其他醫療機構，事件影響之大，令不少網民都封該名網紅「絕命毒師」：

她憑一己之力幹倒半個縣城老顧客。

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食物安全｜網民推測2大「中毒」成因 網紅2舉動疑「逃避責任」

目前官方尚未公佈檢驗結果，惟蒙城縣市場監督管理局證實，所有中毒者均於5月20日購自該攤販，現正釐清是否涉及食材腐敗、加工環境汙染或非法添加物。當局已採集殘留甜品樣本送驗，並約談攤主配合調查。

受害民眾2大「中毒」成因，網紅「古惑」做法惹質疑（點擊圖片閱讀詳情）：

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同場加映｜6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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資料來源：紫牛新聞

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