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胃癌｜女網紅抗胃癌1年離世年僅25歲　曾自曝1個致命飲食習慣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 BLACKPINK 關稅戰 鍾嘉欣 結業潮 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 抗癌網紅千千因胃癌離世
  • 長期不吃早餐、飲食不規律
  • 積極抗癌，記錄病情與生活

【抗癌網紅／離世／胃癌／飲食習慣／症狀／癌症】內地一名25歲的抗癌網紅「千千」，去年年3月被診斷出罹患低分化胃腺癌末期，與病魔搏鬥一年多後，於本月24日凌晨逝世，年僅25歲。千千生前曾透露，患癌可能與自己長期不健康的飲食習慣有關。抗癌期間，千千保持樂觀積極的態度，記錄病情與日常，吸引數萬粉絲追蹤，她的離世消息令眾多粉絲與網友感到惋惜。

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據內媒報道，內地網絡博主千千於2024年3月，因持續胃痛、體重驟降就醫，經診斷確認為低分化胃腺癌末期，隨後接受全胃切除手術。術後一個月，病情不幸復發，癌細胞擴散至腹膜。她曾發文解釋自己為何在24歲就患上胃癌末期，稱：「我長期不愛吃早飯，吃飯不規律，愛吃辣很辣那種，本身腸胃不是很好，減肥晚飯都吃的很隨意，胃疼拖太久。」此外，家族中也有胃炎與胃癌病史，這些因素可能與她患癌有關。

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在抗癌期間，千千以積極態度面對疾病，持續在個人社交平台分享治療過程與日常生活。她於4月28日發布最後一篇貼文，透露身體狀況每況愈下，腹內腫瘤持續增大，清醒時間越來越少，甚至無力拿起手機，「但還是想跟大家說說我現在的情況。」

千千的親友近日對外表示，千千已於5月24日凌晨離世，已經脫離病痛前往另一個世界，並感謝大家的幫助與關心。網民獲知消息後紛紛留言悼念，「善良的小姑娘，終於不痛了」、「再見，下一次帶著健康的身體回來」。

同場加映｜胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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胃癌｜胃癌6大常見症狀

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癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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