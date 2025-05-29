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家居意外丨家中氣爆父母近8成燒傷27歲美女化妝師毀容　現況曝光：我們不會放棄

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【網紅/燒傷/復健/重生】抖音擁有60萬粉絲、27歲的內地美女化妝博主「童瑤」今年3月31日迎來人生最大的劫難，因家中石油氣罐爆炸，致一家三口嚴重燒傷，她自己亦慘被大火毀容。儘管容貌有所改變，為了負擔巨額醫療費用，甦醒過來的她未待完全復原，便馬上投入自媒體工作，並表示: 絕不放棄。

綜合內地傳媒報道，遼寧沈陽一位叫「童瑤」的美妝博主於3月31日在家中拍片期間，因石油氣洩漏突爆炸，她與父母走避不及，因此3人均嚴重燒傷，其父母全身燒傷面積更達8成，而她本人手腳亦有深度燒傷，臉蛋更因此毀容。令人震驚的是，童瑤醒來後，更無視傷口上的劇痛，以拍片形式記錄自己的復康過程，希望借此籌募全家的巨額醫療費用。

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事件曝光後，瞬即引起大眾關注，並且十分踴躍幫忙及捐款，童瑤因此亦十分感動，並於社交平台承諾日後一定會繼續努力，絕不放棄。

紗布拆開第一天，我就開始自媒體工作，雖然每碰一下均非常痛....但既然發生了，就要面對，我會好好照顧父母。

童瑤又於片中呼籲大眾注意家中易燃物品的安全:

希望大家於家中煮食及用電時，務必小心，以防悲劇發生。

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Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

家居意外｜燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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家居意外｜懷疑有氣體洩漏應對方法

根據機電工程署資料，使用瓶裝石油氣時必須注意安全，如發覺或懷疑有氣體洩漏 , 在確定本身安全的情況下 , 必須馬上採取下列行動 :

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(a) 弄熄所有明火。

(b) 不要使用電話或開關任何電掣。

(c) 盡量打開所有門窗 , 讓氣體消散。

(d) 不要觸摸氣體用具 , 以免不慎啟動點火開關。關掉 調壓器開關 , 以截斷氣體供應。 如情況許可 , 應把 調壓器拔離石油氣瓶。

(e) 若漏氣情況嚴重或對有關情況不肯定 , 應立即離開 有關單位並通知鄰居疏散 , 但不要按任何門鈴。 

(f) 在未採取一切必要步驟以防氣體再度外洩之前 , 切 勿重新接上石油氣瓶。

(g) 所有室內氣體裝置包括石油氣瓶及爐具 , 必須由氣 體供應公司檢查 , 以確定安全後 , 才可再次使用。

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