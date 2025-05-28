結業潮｜開業8年「叁拾士多」觀塘店5.31停業　預告7月同區開新店

【結業潮/魚肉燒賣/叁拾士多】憑魚肉燒賣、芫荽燒賣、咖哩魚蛋等爆紅的食品店「叁拾士多」，2022年更進軍餐飲界，開設小食店30Fx，以自家熱賣小食創作多款「實驗性」美食為賣點。近日，店家在社交平台宣布，觀塘首間分店將營業至5月31日，亦已在同區找到店舖，新店將於7月再會大家。

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結業潮｜叁拾士多觀塘店5.31停業

「叁拾士多」日前在社交平台Facebook專頁宣布，由於觀塘首家分店開業至今已8年之久，「無奈歲月洗禮」，店面實在「太舊了」，決定營業至5月31日後停業，並於7月初將搬至觀塘工業中心重新開業，期間顧客可到荔枝角店或元朗店選購。

▲ 「叁拾士多」指7月初將搬至觀塘工業中心。(Facebook：叁拾士多 )

「叁拾士多」於2017年12月在觀塘開設首家分店，為香港人口味而設的品牌，其採購團隊四出搜羅各類適合香港人口味的食材，創造屬於港人口味的食品。而店名則是三位合夥人同是10月出生而得來，當初觀塘租店簽約時，更一度被誤會開茶餐廳，全因當年同街就有一間同名茶餐廳。開店之初，店內的招牌燒賣以本地製造搭配其自家出品豉油、辣油而聞名，高峰時曾日賣1萬粒。

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結業潮｜預告7月同區開新店

港人熱愛芫荽，食店因應潮流推出多款主打芫荽產品，包括芫荽魚肉燒賣、芫荽醬油、芫荽辣油、芫荽喼汁等，備受芫荽控熱捧。同時，食店亦堅持「古法新做」理念，創意加香港人回憶味道，打造港式特色食品，如沙嗲牛肉、糯米飯、碗仔翅、胡椒豬肚雞煲等。

「叁拾士多」更一度發展餐飲業，於2022年在觀塘廣場開設小食店30Fx，利用自家熱賣小食創作多道「實驗性」美食，去年宣布正式「畢業」結束經營。

▲ 「叁拾士多」一度發展餐飲業，於觀塘開設小食店30Fx，以自家熱賣小食創作多道「實驗性」美食。(Facebook：叁拾士多 )

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