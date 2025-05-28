  • 26°C
香港時間：2025528日 (三) 18:38

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最強繼祖父｜47歲法國總統馬克龍被72歲妻打臉　膝下無兒卻擁3繼子7繼孫

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

7歲法國總統馬克龍，疑被72歲妻子打臉事後竟解釋「只是夫妻間開玩笑」。

【馬克龍被老婆打/馬克龍老婆】現年47歲的法國總統馬克龍與72歲夫人布麗吉特（Brigitte Macron）訪問越南時發生一段小插曲，兩人準備下飛機時，布麗吉特用手打中馬克龍的面部。其後他形容這是夫妻間的打鬧，並非發生爭執。由於馬克龍比夫人年輕足足25載，布麗吉特更早已是七名孫子的婆婆，究竟這對法國第一夫妻的相處是怎樣？

馬克龍老婆｜馬克龍總統訪問越南 機上被妻子拍打臉部 

馬克龍與夫人布麗吉特周日（25日）晚乘坐專機抵達越南，機艙門打開時，看見馬克龍被一隻身穿紅衣的人拍打鼻及臉部，他被推開後發現艙門已經打開，隨即向機外揮手。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推片：

TOPick一分鐘
「九龍城寨光影之旅」免費開放 重現8大電影場景 增魚蛋工場/啤膠廠

馬克龍老婆｜否認爭執並解釋：夫妻間開玩笑

之後兩人一同下機，馬克龍示意妻子牽手同行，但布麗吉特沒有理會，只握著扶手。馬克龍事後解釋當時是和妻子開玩笑，沒甚麼大不了，不用過分解讀。

愛麗舍宮官員指，馬克龍夫婦是在訪問開始前最後一次的放鬆，這是親密時刻。

點擊圖片放大
+6
+5

馬克龍老婆｜15歲馬克龍譜師生戀

馬克龍與妻子的愛情一向受傳媒關注，原因兩人相差24歲，現年47歲的馬克龍，其妻子布麗吉特72歲。兩人在學校相識，當時39歲的布麗吉特在法國一間天主教小學擔任話劇老師，作為學生年僅15歲的馬克龍在試鏡會上與她邂逅。

父母得知兒子戀上比他大24年的老師後，將他送往巴黎的高中讀書，但兩人並未因此而分開，直到2007年結婚，婚後雖無子女，但布麗吉特之前所生的子女、7個孫子女都是他的家人。

特羅尼厄作為總統夫人，也沒有冠夫姓改為「馬克龍」，馬克龍並不介意，並指「形式並不重要」。至今兩人結婚18年，恩愛如初，任何場合二人都會相互陪伴，一同出席。對於這段曾不被看好的愛情，馬克龍曾說：

我知道我們是不太普通的一對，我不喜歡這樣形容，但我們的確是存在的。我們都知道，彼此就是最適合自己的那個人。
 

更多相關報道：

英國王室︱路易王子7歲生日「換牙」展現燦爛笑容　凱特王妃罕見未為兒子拍照

英國王室︱哈里王子申美國簽證疑暪報吸毒史　遭移民局公開法庭文件

特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」

特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

特朗普飛機｜特朗普1億美元打造24K鍍金私人飛機　黃金安全帶洗手盤因1事曾棄用
14:31 2024/11/08
特朗普飛機｜特朗普1億美元打造24K鍍金私人飛機　黃金安全帶洗手盤因1事曾棄用
特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑
13:25 2024/11/08
特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
21:00 2025/05/09
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
17:54 2025/02/27
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
英國王室︱哈里王子申美國簽證疑暪報吸毒史　遭移民局公開法庭文件
12:48 2025/03/20
英國王室︱哈里王子申美國簽證疑暪報吸毒史　遭移民局公開法庭文件
英國王室︱路易王子7歲生日「換牙」展現燦爛笑容　凱特王妃罕見未為兒子拍照
13:01 2025/04/24
英國王室︱路易王子7歲生日「換牙」展現燦爛笑容　凱特王妃罕見未為兒子拍照
日本皇室｜日本皇位第二繼承人18歲悠仁　明春入讀全國十大學府呢個學系
18:58 2024/12/12
日本皇室｜日本皇位第二繼承人18歲悠仁　明春入讀全國十大學府呢個學系

你可能感興趣

特朗普飛機｜特朗普1億美元打造24K鍍金私人飛機　黃金安全帶洗手盤因1事曾棄用
14:31 2024/11/08
特朗普飛機｜特朗普1億美元打造24K鍍金私人飛機　黃金安全帶洗手盤因1事曾棄用
特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑
13:25 2024/11/08
特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
21:00 2025/05/09
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
夫妻之道 馬克龍 法國

最高瀏覽

移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月28日 時間16:05）
南海海槽大地震｜日本專家最新預測1時間必發生「南海海槽大地震」　恐誘富士山噴發逾6800萬人受災
南海海槽大地震｜日本專家最新預測1時間必發生「南海海槽大地震」　恐誘富士山噴發逾6800萬人受災
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸