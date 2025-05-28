最強繼祖父｜47歲法國總統馬克龍被72歲妻打臉　膝下無兒卻擁3繼子7繼孫

【馬克龍被老婆打/馬克龍老婆】現年47歲的法國總統馬克龍與72歲夫人布麗吉特（Brigitte Macron）訪問越南時發生一段小插曲，兩人準備下飛機時，布麗吉特用手打中馬克龍的面部。其後他形容這是夫妻間的打鬧，並非發生爭執。由於馬克龍比夫人年輕足足25載，布麗吉特更早已是七名孫子的婆婆，究竟這對法國第一夫妻的相處是怎樣？

馬克龍老婆｜馬克龍總統訪問越南 機上被妻子拍打臉部

馬克龍與夫人布麗吉特周日（25日）晚乘坐專機抵達越南，機艙門打開時，看見馬克龍被一隻身穿紅衣的人拍打鼻及臉部，他被推開後發現艙門已經打開，隨即向機外揮手。

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馬克龍老婆｜否認爭執並解釋：夫妻間開玩笑

之後兩人一同下機，馬克龍示意妻子牽手同行，但布麗吉特沒有理會，只握著扶手。馬克龍事後解釋當時是和妻子開玩笑，沒甚麼大不了，不用過分解讀。

愛麗舍宮官員指，馬克龍夫婦是在訪問開始前最後一次的放鬆，這是親密時刻。

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馬克龍老婆｜15歲馬克龍譜師生戀

馬克龍與妻子的愛情一向受傳媒關注，原因兩人相差24歲，現年47歲的馬克龍，其妻子布麗吉特72歲。兩人在學校相識，當時39歲的布麗吉特在法國一間天主教小學擔任話劇老師，作為學生年僅15歲的馬克龍在試鏡會上與她邂逅。

父母得知兒子戀上比他大24年的老師後，將他送往巴黎的高中讀書，但兩人並未因此而分開，直到2007年結婚，婚後雖無子女，但布麗吉特之前所生的子女、7個孫子女都是他的家人。

特羅尼厄作為總統夫人，也沒有冠夫姓改為「馬克龍」，馬克龍並不介意，並指「形式並不重要」。至今兩人結婚18年，恩愛如初，任何場合二人都會相互陪伴，一同出席。對於這段曾不被看好的愛情，馬克龍曾說：

我知道我們是不太普通的一對，我不喜歡這樣形容，但我們的確是存在的。我們都知道，彼此就是最適合自己的那個人。



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