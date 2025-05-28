90年代女神︱朱茵與粉絲見面被近距離拍照　 無懼展露歲月痕跡獲網民讚：優雅老去

【朱茵 / 女神 / 紫霞仙子】90年代女神「紫霞仙子」朱茵與黃貫中在2012年結婚，女兒在同年生，朱茵亦逐漸淡出幕前專心相夫教女。直到近年逐步復出，在去年主演ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。

在近期，朱茵在內地巡演舞台劇《驢得水》，在劇中演女主角「張一曼」的朱茵，要演繹一位從原本浪漫主義到後期變成悲劇人物的女生，難度甚高。

朱茵舞台劇｜與羅家英舞台劇重逢掀回憶殺 朱茵為穿旗袍演出做好身材管理

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劇團近日在武漢演出，愛錫粉絲的朱茵更在完騷後到場外為支持者簽名，甚至閒聊幾句，有粉絲以流利廣東話與她交流，朱茵驚喜詢問對方是否廣東人，為何能說得如此標準？該粉絲笑稱：「我係湖北人，但我細細個睇TVB大！」朱茵開心說：「Good！咁太好了！多謝你嚟捧場。」

當中，有粉絲用近鏡拍女神大頭，雖然這樣很易令臉上歲月痕跡呈現，不過朱茵十分大方照讓粉絲近拍，博主讚在近距離接觸下，感覺朱茵帶貴氣和溫柔。

雖然在近距離「大頭拍攝」下，可見現年53歲朱茵的眼角明顯有細紋，但她十分大方沒有表現出抗拒掩，而且皮膚仍緊緻，此外身為一女之母的她身材仍保養得很好。

網民紛紛留言大讚：「女神就是女神，依舊很美」、「這麼近，皮膚還這麼好」、「美得真有氣質呀」、「就算老了也是個最漂亮的」，並且指在近拍下可見朱茵樣貌屬「原廠無添加」優雅地老去，不愧被封女神。

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