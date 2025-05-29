昔日女神｜昔日學生情人被指變大媽臉部1特徵顯老態　拍檔黃凱芹撞樣呢位綠葉王?

【學生情人/劉小慧/蘇志威】53歲的劉小慧年輕時樣子甜美，歌喉出眾，有學生情人美譽，並跟黎瑞恩、湯寶如獲稱為「寶麗金三小花」，不過劉小慧與蘇志威於1997年結婚後便淡出幕前，專注照顧兩名女兒。直至近日她到內地撐好友黃凱芹場，與對方在台上合唱，雖然歌聲仍舊悅耳，但就被指樣貌身形大走樣，並滲出大媽味，而黃凱芹則被指與一位綠葉王撞樣！

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學生情人劉小慧｜婚後淡出幕前養尊處優

昔日學生情人劉小慧跟跳唱組合「草蜢」成員蘇志威於1997年結婚，婚後育有兩女，一家四口幸福溫馨。由於兩公婆投資有道，劉小慧除了本身開設生活百貨購物平台外，又做直播帶貨吸金，蘇志威更經營西裝禮服店，絕對是生活無憂，因此劉小慧多年來處於養尊處優狀態。

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學生情人劉小慧｜雙下巴現形被指飄大媽味

淡出幕前多年的她，已鮮有公開演出，近日他的好友黃凱芹在佛山舉行演唱會，她除了到場支持，還罕有登台做表演嘉賓獻唱，久休復出的她獲讚歌聲寶刀未老，不過外貌身形難敵歲月洗禮，身材明顯發福以致肚腩凸出，腰枝粗壯，而臉上更出現雙下巴，皮膚鬆弛下垂，令她更為顯老。

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有網民甚至不留情面留言：「有大媽味！」、「昔日的學生情人消失不見，歲月確是一把殺豬刀。」而63歲的黃凱芹雖然獲讚維持得不錯，但網民指他年紀愈大，愈撞樣印度裔藝人喬寶寶，感覺十足兩兄弟！

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昔日女神劉小慧︱兩女遺傳靚基因各有千秋

雖然劉小慧被指變大媽，但其實也有網民替她說話，指53歲這個狀態已比很多人好，更讚她兩個女兒完美遺傳媽咪優良基因，她的大女蘇君蕎（Yumi）已25歲，雖然樣子似媽咪清秀，但表明無意入娛樂圈，喜歡整甜品的她，曾赴日本深造學藝，現已學成歸來，不時開班授徒。

至於17歲細女蘇靖珺（Ina）更是愈大愈靚，不只盡得媽媽的靚基因，而且擁有一雙逆天長腿，甜美笑容被指似足龔嘉欣，因而有「少女版龔嘉欣」封號，星味極濃！

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