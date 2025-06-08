港鐵禮儀｜大媽港鐵剪指甲碎片「四散亂飛」　港女被濺到一身都係大媽咁解圍

公共交通工具的衞生、較好的乘搭體驗需要靠每一位乘客共同維護和相互包容。然而，近日有港女在Threads發帖，指日前乘搭港鐵時，遇到身旁坐著一位婆婆，正旁若無人剪指甲，碎甲四散到自己「一身都係」……有網民更分享了更加「地獄」的相似經歷。

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樓主表示，當日乘搭港鐵時有1名身著綠色上衣的婆婆上車後坐在了她身旁的空位，隨即「冇啦啦喺到剪指甲」，剪下的碎甲片四散，飛濺到她「件衫都係」；婆婆發現後「仲笑笑口咁喺我件衫度執返啲指甲」；而樓主隨即起身離開座位。

據圖片可見，樓主當時坐在綠色衫婆婆的旁邊，即黑色上衣乘客的位置，相信此時樓主已經為避開再有碎甲飛濺到自己而起身，惟該為婆婆仍在修剪她的長指甲，而她自己的黑色長褲上亦有碎甲片。

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港鐵禮儀｜網民倒苦水揭更「地獄」經歷

此事引起熱議，不少網民對在公共交通工具剪指甲的行為嗤之以鼻，「鬧爆佢啦，呢啲人真係唔使俾面啦，鬧到佢面懵懵就啱！唔鬧唔知醒」、「直斥其非」、「直接X佢喺地鐵剪指甲」、「同佢講你喺屋企呀？剪指甲返屋企啦」、「我建議即刻彈開，因為我好怕聽到指甲鉗聲」。

有網民分享了類似的經歷，「佢都算好係坐喺度，我目擊過有個阿伯企喺度剪，彈落坐喺度啲乘客塊面」、「真人真事，坐小巴我試過半開縮骨遮去擋隔籬個剪指甲呀嬸，我真係好怕佢啲指甲彈過嚟」、「我之前都遇過呀，我叫佢唔好再剪，剪到一地都係，佢話關我咩事，我於是拍片，跟住佢就郁手搶我手機，我拍晒片放晒網，啲道得Ｘ就鬧我點解唔行開喎，點解要出聲鬧佢喎」。

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