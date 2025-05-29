  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜吳雨霏6歲囡囡化身小鼓手　演繹媽咪經典作勾網民回憶

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

吳雨霏（Kary）的二女兒Galilee擁有音樂天賦。

【吳雨霏／星二代／女團Cookies】前女團Cookies成員吳雨霏（Kary）自成為三孩之母後，就全心全意照顧子女，近日吳雨霏再度活躍於幕前，更擔任鄭秀文個唱嘉賓，對音樂依然熱愛的她被粉絲要求復出開騷。

Kary的音樂天賦似乎遺傳給女兒，6歲的二女Galilee正跟隨野佬鼓手Ming So學習打鼓。日前，Kary在社交平台分享女兒上課的片段。

最新影片：

湊得輕鬆啲
媽媽重返職埸｜社企辦全職媽媽一日實習生計劃　體驗職場重拾自我第一步

吳雨霏二女丨有媽媽夾Band影子

影片中，Galilee戴著粉紅色耳罩，手持粉色鼓棒，充滿少女感，雖然只看到Galilee的側邊，但見她眼大大兼面頰圓圓，感覺可愛。此外Galilee演奏媽媽的經典歌曲《二十世紀少年》，動作純熟且充滿自信。聽見愛女演繹自己的作品，Kary在影片中直言「感動」，網民更大讚Galilee有著當年Kary擔任Ping Pung主唱的影子。

野佬鼓手Ming So亦上載了這段影片，並留言：「原來教會學生彈奏父母的歌曲，是一件令人感動的事。」

點擊圖片放大
+6
+5

吳雨霏二女丨「緊張大師」靠音樂舒壓

現年38歲的吳雨霏家底富裕，家住跑馬地。Kary幼稚園時就讀維多利亞幼稚園，中學就讀加拿大國際學校。儘管她12歲時，從事製衣生意的爸爸曾歷經破產，但四年後，吳父已經成功東山再起。

2015年，Kary與初戀男友洪立熙（Brian）結婚，並分別於2018年及2019年誕下長子Asher和二女Galilee。2023年6月，她宣布誕下幼女Noa，成為三孩媽媽。

初為人母時，Kary的心理壓力頗大，長子Asher從安胎到日常起居飲食，她都格外謹慎，直到照顧二女Galilee時，她才開始真正享受為人母的樂趣，亦明白當媽要慢慢學習。

點擊圖片放大
+15
+14

吳雨霏二女品格比學歷重要

至於音樂是Kary放鬆心情的方法，故數年前，她於家中添置一部鋼琴，閒時在房內聽歌或彈琴，享受獨處，沉浸在自己喜愛的音樂世界。

Kary曾於訪談裡分享對子女的期望，她希望孩子長大後成為善良和有愛心的人，她坦言對孩子的學業成績並不特別看重，反而認為品格遠比學歷重要。她認為即使能進入哈佛大學，但如果品格不好，她也絕對不能接受。

因此，儘管孩子仍年幼，她仍透過身教灌輸正確的價值觀，Kary經常向孩子分享自己參與義工服務的經歷，讓他們理解何為助人為樂。

相關報導：

Cookies合體｜吳雨霏跟Cookies合體網民求復出　走出流產陰霾再歷幼女患心臟病變堅強

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
20:43 2025/01/22
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
18:30 2025/03/19
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產

你可能感興趣

恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
20:43 2025/01/22
恩愛夫妻｜走出流產陰霾再歷幼女患心臟病　吳雨霏夫婦賀結婚10周年：喜歡和你一起變老
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
18:30 2025/03/19
單親媽媽｜Serena蒲茜兒親解缺席Stephy演唱會之謎　移居加拿大後離婚獨力湊兩女轉型創業
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
爸媽心聲 歌手 家庭教育 洪立熙 cookies 吳雨霏 音樂 星二代

最高瀏覽

癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單