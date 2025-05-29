星二代｜吳雨霏6歲囡囡化身小鼓手　演繹媽咪經典作勾網民回憶

【吳雨霏／星二代／女團Cookies】前女團Cookies成員吳雨霏（Kary）自成為三孩之母後，就全心全意照顧子女，近日吳雨霏再度活躍於幕前，更擔任鄭秀文個唱嘉賓，對音樂依然熱愛的她被粉絲要求復出開騷。

Kary的音樂天賦似乎遺傳給女兒，6歲的二女Galilee正跟隨野佬鼓手Ming So學習打鼓。日前，Kary在社交平台分享女兒上課的片段。

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吳雨霏二女丨有媽媽夾Band影子

影片中，Galilee戴著粉紅色耳罩，手持粉色鼓棒，充滿少女感，雖然只看到Galilee的側邊，但見她眼大大兼面頰圓圓，感覺可愛。此外Galilee演奏媽媽的經典歌曲《二十世紀少年》，動作純熟且充滿自信。聽見愛女演繹自己的作品，Kary在影片中直言「感動」，網民更大讚Galilee有著當年Kary擔任Ping Pung主唱的影子。

野佬鼓手Ming So亦上載了這段影片，並留言：「原來教會學生彈奏父母的歌曲，是一件令人感動的事。」

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吳雨霏二女丨「緊張大師」靠音樂舒壓

現年38歲的吳雨霏家底富裕，家住跑馬地。Kary幼稚園時就讀維多利亞幼稚園，中學就讀加拿大國際學校。儘管她12歲時，從事製衣生意的爸爸曾歷經破產，但四年後，吳父已經成功東山再起。

2015年，Kary與初戀男友洪立熙（Brian）結婚，並分別於2018年及2019年誕下長子Asher和二女Galilee。2023年6月，她宣布誕下幼女Noa，成為三孩媽媽。

初為人母時，Kary的心理壓力頗大，長子Asher從安胎到日常起居飲食，她都格外謹慎，直到照顧二女Galilee時，她才開始真正享受為人母的樂趣，亦明白當媽要慢慢學習。

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吳雨霏二女丨品格比學歷重要

至於音樂是Kary放鬆心情的方法，故數年前，她於家中添置一部鋼琴，閒時在房內聽歌或彈琴，享受獨處，沉浸在自己喜愛的音樂世界。

Kary曾於訪談裡分享對子女的期望，她希望孩子長大後成為善良和有愛心的人，她坦言對孩子的學業成績並不特別看重，反而認為品格遠比學歷重要。她認為即使能進入哈佛大學，但如果品格不好，她也絕對不能接受。

因此，儘管孩子仍年幼，她仍透過身教灌輸正確的價值觀，Kary經常向孩子分享自己參與義工服務的經歷，讓他們理解何為助人為樂。

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