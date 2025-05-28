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sacai X Levi's聯乘系列即日上架　限時Tailor shop為顧客加工服務

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

sacai X Levi's Tailor Shop由即日起至5月31日在置地廣場地庫。

聯乘系列能否在市場上大賣，還看兩個品牌如何激起火花，款式是否有突破，今次輪到日本的sacai和百年歷史美國牛王Levi's。

過往Levi's和不少時裝品牌合作過，要數合作得最頻密的日本單位有Junya Watanabe，這一次來到曾經在Junya門下工作過的Chitose Abe（sacai的設計師），大家雖然師承川久保玲，但兩人風格各有千秋。這年頭sacai名聲愈來愈大，這次的產品大家一看就懂得來自sacai的手筆，可見設計已經入屋。

sacai X Levi's聯乘系列於5月27日於sacai專門店上架，並於5月28日起透過 Levi.com、Levi's  App、指定Levi's旗艦店發售。

這一次聯乘系列項目不算太多，男女裝同時落齊，當中自然找來Levi's最基本的Type 1牛仔褸加以改造成前袋口刻意交錯和束腰細節，而且外套備有未經洗水的靛藍色和漂洗兩種選擇，牛仔褸線條略帶A字形的方正輪廓，相當吸引。此外，亦少不得雙面飛行外套，包括靛藍和黑色、洗水藍色和軍綠色尼龍。

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至於牛仔褲方面，則應用超寬鬆的中高腰版形，搭配7袋結構，在傳統後袋上方增加開口口袋，並搭配印有聯名品牌標識的雙面腰帶，為牛仔褲的款式打開了嶄新視野。

產品查詢：2285 9080​​​​​​​

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