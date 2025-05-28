男性絕育丨41歲洪永城自爆已結紮　3年連生兩女放棄追仔　認心疼老婆產後多病痛

【洪永城/梁諾妍/結紮/絕育】現年41歲的TVB小生洪永城，自2021年與模特兒太太梁諾妍（Inez）成婚，短短3年便育有2愛女，他更不時被人問及會否繼續追仔。不過，他近日與太太拍片分享湊女經時，便自爆因1原因，己經做結紮手術，正式宣告放棄追仔！

洪永城與太太梁諾妍早前於社交帳號以「二胎家庭Q&A」分享湊女經，期間更主動提及不時被外界追問的問題，當老婆梁諾妍問到:

你會唔會再想生多個（追仔）？

洪永城之後便望向老婆笑住回應：「都係嗰句。」然後，兩夫婦便異口同聲逐字說：

我...結...紮...咗...嘞！

聽到老公大方正式宣告做結紮手術，不再追仔時，身為太太的Inez似乎完全感受到丈夫的貼心，於是用了「哈哈」回應，一副幸福人妻的模樣。

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洪永城雖然沒有仔細交待做結紮手術的原因，不過有網民卻估計可能心痛愛妻產後多病痛。梁諾妍於片首便曾透露自己生完第2胎細女Beryl後，身體有明顯變差:

因為家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我陀二胎嘅時候，我係有好多病痛。

洪永城亦表示：「係比第一胎多咗好多嘅，的確可能會令身體上弱咗少少啦。」

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事實上，梁諾妍生完第二胎後便曾經歷3次入院，包括因去年5月乳線炎發高燒至39.7度、去年8月大腿「生瘡」以及今年4月又因「又生咗粒嘢，又做咗個手術」。

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