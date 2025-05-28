KO脂肪肝｜女子每日食三文治變中度脂肪肝早餐改吃1款食物半年激減15磅逆轉脂肪肝

【脂肪肝／逆轉／飲食習慣／減重】改變飲食習慣對治療脂肪肝是很重要的步驟。台灣一名70歲婦人平日早餐最愛吃三文治，導致體重持續增加，還有脂肪肝問題。胃腸肝膽科醫生錢政弘得悉後，建議她早餐改吃1款食物。半年後該名女士不僅激減15磅，脂肪肝也完全消失。

KO脂肪肝｜早餐改吃大燕麥片 半年激減15磅

胃腸肝膽科醫生錢政弘在其Facebook專頁發文分享病例，一名70多歲婦人平日早餐有吃三文治的習慣，除了體重上升，該名女士的脂肪肝從輕微惡化至中度，促使她決心改變飲食習慣。她將早餐改為吃大燕麥片，並以中式鹹粥方式烹調，僅加入少量肉碎、雞蛋及蔬菜，不添加其他配料。半年後檢查顯示，其脂肪肝已完全消失，體重更大減15磅。

錢政弘解釋，三明治是精緻澱粉做的麵包，雖然內餡通常含有雞蛋這類優質蛋白質，但常配搭火腿、肉鬆等加工肉，僅有少量青瓜或生菜，再加上以沙律油製作的沙律醬，整體纖維攝取不足且熱量又高，並非健康選擇。

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錢政弘指出，他常被患者詢問早餐選擇建議，尤其是脂肪肝遲遲未有改善或體重難以減輕者。他發現多數人早餐進食三文治或麵包，這些都屬於精緻「含油澱粉」食物。精緻澱粉消化後會轉化為三酸甘油酯，若未及時消耗便會變成膽固醇或脂肪囤積起來，這正是很多人食量不大卻難以減重的原因。

KO脂肪肝｜非精緻澱粉較不易導致肥胖

錢政弘表示，雖然燕麥也是一種澱粉，但屬於非精緻澱粉，更接近天然植物原型。大燕麥片和細燕麥片不一樣，大燕麥片保留更多膳食纖維，進食後血糖上升速度較緩慢，不像白飯或麵包容易導致肥胖。

錢政弘提醒，多士和麵包都是用油去揉麵粉製成，口感越鬆軟的麵包含油量越高。他建議沒時間準備早餐者，可改吃水煮蛋、雞胸肉、西蘭花、番薯等食物替代。他舉例，有患者將便利店早餐從飯糰改為雞胸肉或水煮蛋沙律，不僅改善脂肪肝，體重也明顯下降。

同場加映｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

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KO脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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資料來源：胃腸肝膽科醫生錢政弘

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