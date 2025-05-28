衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸

【衛詩雅 / 衛詩雅丈夫 / 周祉安】影后衛詩雅（Michelle）在今年與醫美醫生周祉安（Kenley）結婚，幸福美滿，不過在甜蜜背卻原來有辛酸。周祉安在今日（5月28日）於個人社交平台以「是醫生也是病人」為題發長文，透露約兩年前接受手術後卻不幸出現後患症。

周祉安首先回憶表示：

過去差不多兩年時間中，發生了很多事情，有值得開心回憶的事情，但也經歷很多難熬的時刻。在大約兩年前作為「病人身份」的我，因意外引致的肌肉症狀在醫院進行了非手術但入侵性的醫療程序，結果不幸出現了問題。術後有新的位置非常痛楚，而且範圍並不少，可惜當時的專科醫生或許忽略了問題的嚴重性，縱使一再詢問是否有其他原因和是否需要作進一步檢查，醫生一直堅持是療程後正常的疼痛並非新的問題。其時我相信並尊重醫生的專科判斷，只是一直服用止痛藥（雖不能全控制尤其在初發時），並按指示觀察情況。

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▲ 衛詩雅丈夫周祉安以「是醫生也是病人」為題發長文，自揭接受手術後受後遺症折磨。

衛詩雅丈夫︱手術後感染併發症

可是，周祉安卻發現情況愈來愈差，表示：

但發覺越來越不對勁，這些新的痛楚位置仍是非常明顯。我覺得需要作MRI作進一步檢查，發現很多位置有發炎現象，在詢問其他範疇專科醫生意見後，才知道原來是手術後引致的「感染併發症」並擴散至其他位置，就這樣便拖了一段頗長的日子才進行抗生素注射治療處理。 因感染和炎症拖延了較長的時間，加上長時間發炎引致神經末梢非常敏感，需要較長時間才能痊愈。我差不多每天帶着不同程度的疼痛中工作和生活，情況會反覆，有些時候止痛藥也幫不上忙。當痛楚比較嚴重時，令走路和坐下也變成困擾。這大大的打亂了本身正常的生活，很多事情也不敢和不能做。加上來來回回的出入醫院診所，抽血造影檢查等等，弄得真是身心疲累。該看的專科已看了，該做的檢查亦已做了，中醫師也看了，結論最後復原還是要靠自己和時間。

可是在與衛詩雅結婚前，周祉安患症又再復發，無奈稱：

正當艱難地有好轉邁向復原道路的時候，尤其在人生重要時刻之前，症狀一不小心又被重新誘發了，真是「好事多磨」。就像打遊戲機一樣差不多快要過關了，又要重新開始restart 。一下子又掉進低谷裏，難免會感到氣餒和挫敗。

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衛詩雅丈夫︱周祉安感謝太太悉心照顧

他直言受病痛折磨有怨天尤人，但慢慢學會隨遇而安，稱：

我也和其他人一樣會問為何是我？要經歷這樣的痛苦歷程？可能上天是要給我上一個課題，對一個問題越着緊焦慮，這個問題會越折磨你。要明白生命中很多事情的發生，非自己能控制，只能盡量安然接受。回想一下也算是幸運，傳染病科醫生向我說，假果當時引致的細菌比較惡性 ，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險。現在換一個角度，我會對自己說真的是「不幸中之大幸」，而且和情況更嚴重的朋友相比，更應該學習感恩和樂觀面對。有時我是一個對事情執比較重的人，希望自己能學會放下，放鬆自在，肯定會對自己有幫助。

周祉安更感恩有衛詩雅一直悉心照顧，形容自己「三生有幸」，續指：

幸運身邊有一位愛護我的太太，無時無刻沒怨言地支持我，當我感到徬徨無助或失去信心時，很有耐心疏導我的情緒。就算工作再忙的時候，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩的鼓勵與我一起分擔面對。大部分複診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有一次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已經沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看着她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻。我能擁有這樣的親人真是「三生有幸」。無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激。 同時，本身也是醫生的他，從此事悟出要多聆聽病人建議，不可太自我中心，稱： 這事令我更能設身處地在病人角度思考事情，亦上了「為醫」的一課。很多時候病人提出的事情，在醫生眼中或許覺得不重要或無關痛癢，但可以是非常關鍵的。身為醫生絕非「萬能無誤」，千萬不可因為自己的”Ego”輕視病人提出的問題和建議，需因時度勢修正診斷和方向並耐性和病人討論，才能獲得適合的治療方案。而且同理心非常重要，必須站在病人的視覺了解他的處境。

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衛詩雅丈夫︱每人各有難念的經

最後，周祉安語重心長表示：

有時每個人（尤其在社交媒體中）看起來就算非常「愉悅愜意」，但我相信各人彼此都有困難需要面對，只是大家互相並不知道。正如我太太常說要對別人多些善意和諒解，因每人各自都有一本難念的經。 現在仍是在康復的路途上，雖然不知道何時才能夠痊愈或進度如何，但知道生命中有親人一直無條件的支持我，已有足夠力度讓我一直撐下去了。

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