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港深通勤｜港男分享港深通勤返工耗時XX分鐘　讚「超有效率」網民揭2大原因：唔抵！

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

港男分享港深通勤返工耗時XX分鐘，讚「超有效率」網民揭2大原因：唔抵！

【港深通勤 / 返工 / 高鐵】因深圳較低的生活物價、房租及房價，近年來有不少港人選擇北上租屋或置業，香港返工深圳生活。

近日，有港男在Threads發帖，分享自己第首次由深圳搭高鐵到香港返工的體驗，大讚「超級有效率、方便、快捷」；不過，不少網民拆解通勤時間及費用，質疑是否值得兩地奔波而引起熱議。

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港深通勤｜上午6時許有深圳家出發　通勤耗時75分鐘

樓主以「今日喺深圳第一次大高鐵到香港返工」為題發帖分享經歷，他早晨由深圳家中出發到公司的時間及流程：「6時45分深圳屋企出門；6時50分入深圳地鐵站；7時12分到深圳福田高鐵站；7時15分外賣麥當勞早餐；7時38分由深圳福田乘搭高鐵；7時52分到香港西九高鐵站；8時做完『一地兩檢』，出站去搭港鐵到香港站」。

不算上由西九出發至港鐵香港站，樓主全程通勤時長為約75分鐘，相信他對此流程相當滿意，大讚「超級有效率、方便、快捷」，又指自己觀察到「唔少內地人白領到香港尖沙咀、金鐘、縱觀咁樣方式返工，起碼減輕在香港房租樓金成本先」。

樓主分享港深通勤時間線，耗時75分鐘。（取自Threads）

港深通勤｜網民揭2大原因指：唔抵！

此事引起網民熱議，不少人認為考慮到高鐵車資及時間問題，兩地通勤都不太划算，「來回福田一程68人民幣（約74元港幣），一個月返足公司要成3,000蚊」、「9點返工6:45出門，每日來回咪起碼要4個鐘？」、「通勤都要體力，日日咁坐車，除非體力好好，否則唔頂得好耐」、「時間都係錢嚟」、「根本就係用時間去換」；但有網民指如若住在屯門、元朗、天水圍一帶，而公司地點在中環，通勤時間同樣較長。

據高鐵售票網站顯示，目前往返深圳北和香港西九龍的高鐵有月票出售，分別為90日內乘搭20次，二等座要價1,420元人民幣（約1,544元港幣）；30日內乘搭60次，二等座要價3,080元人民幣（約3,350元港幣）。

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不過，亦有網民持不同看法，在深圳能夠住到更大面積的單位，生活質素會相對較高，港深通勤事關個人選擇，「搵到啱自己嘅生活方式就好」、「如果有兩日wfh（居家辦公），我都會考慮搬深圳北住」、「好多人只係留意通勤時間同車費，但上面使費同租金點都平過香港，而且屋嘅面積一定大好多」。

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