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伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

伍允龍承認與「宅男女神」李蔓瑩拍拖。

【伍允龍 / 王九 / 宅男女神 / 李蔓瑩】現年47歲動作演員伍允龍承認與較他年青13年的「宅男女神」李蔓瑩（Renee）拍拖！日前被網民發現與年輕女子同遊主題樂園，在下周五（5月23日）席活動，被問是否有新戀情時，伍允龍大耍太極也沒否認也承認拍拖。

到昨晚（5月27日），伍允龍被發現與「宅男女神」李蔓瑩（Renee）齊現身紅館睇林峯演唱會，而且二人全程言談甚歡，舉止甚親暱，言行不似只是普通朋友。

伍允龍新戀情｜伍允龍被揭疑脫單　怕醜認與異性同遊迪士尼主題樂園

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伍允龍李蔓瑩拍拖︱宅男女神Renee愛打機

在今日（5月28日），伍允龍透過公關回覆傳媒認愛：「各位傳媒朋友大家好，好多謝大家最近嘅關心，噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家都俾多啲時間同空間我哋，多謝大家！」

現年34歲的李蔓瑩在2011年參演電影《開心魔法》出道，之後曾在杜汶澤網台喱騷主持節目《為何深夜總是餓》，另外，不時擔任ViuTV節目的主持與嘉賓等，因為身材出眾成宅男女神。

至於伍允龍與鍾嘉欣於2015年分手結束8年地下情後，之後他曾與劉佩玥、金融小花Annissa Choi傳緋聞，不過他沒有承認拍拖。伍允龍曾提過自己的擇偶條件，包括︰懂得包容他的缺點、鍾意打機、斯文、喜歡小動物、外表順眼，而李蔓瑩也十分喜歡打機，二人可說十分投契。

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