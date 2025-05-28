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哈佛禁收國際生｜傳哈佛大學拒收特朗普細仔遭報復削資　第一夫人咁回應！

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

有傳出因哈佛拒絕取錄其小兒子巴倫，因而遭受「報復」削資。

【哈佛大學/特朗普/巴倫】美國總統特朗普（Donald Trump）削減哈佛大學（Harvard University）經費，及下令禁止招收國際學生，雖然暫時獲得法院暫緩執行，但引發全球教育學術界熱議。其中有傳出因哈佛拒絕取錄其小兒子巴倫（Barron Trump），因而遭受「報復」。巴倫母親、美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）竟然這樣回應反駁有關謠傳。

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哈佛禁收國際生｜梅拉尼婭駁斥有關謠傳

特朗普早前宣布，凍結哈佛大學近30億美元（約235億港元）的聯邦研究經費，及禁止招收國際學生資格。近日社交網絡瘋傳特朗普與哈佛之間的「恩怨」，源於其19歲最小兒子巴倫（Barron Trump）曾遭哈佛大學、哥倫比亞大學及史丹佛大學等頂尖名校拒絕取錄有關。

巴倫的母親梅拉尼婭隨即透過第一夫人辦公室作出澄清，指巴倫根本沒有申請入讀哈佛，「任何聲稱他或任何代表他，申請哈佛大學的說法都是完全錯誤的。」

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哈佛禁收國際生｜巴倫未跟隨家族　入讀賓夕法尼亞大學

事實上，巴倫去年於佛羅里達州牛津劍橋學院（Oxbridge Academy）畢業後，升讀紐約大學，預計2028年大學畢業。綜合外媒報道，特朗普去年曾表示，兒子獲得多間大學學位選擇，最後因喜歡紐約大學，故入讀其斯特恩商學院（NYU Stern School of Business），梅拉尼婭更表示，巴倫喜歡在紐約附近生活，並且入住特朗普大樓。

巴倫有別於特朗普家族成員，入讀賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）、喬治城大學（Georgetown University）的傳統。父親特朗普及長兄小特朗普，均在賓夕法尼亞大學畢業，其餘兄長及姊姊亦畢業於麥克多諾大學商學院（McDonough School of Business） 、喬治城大學等學府。

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