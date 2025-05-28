楊詩敏舞台劇｜蝦頭「獨腳絲打」7月再出擊　爆笑揭穿現代女性「手機依存症」戀愛荒謬

【蝦頭 / 楊詩敏 / 舞台劇】繼前年的《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》後，蝦頭楊詩敏再度出擊，將於今年7月在灣仔壽臣劇院帶來全新作品《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》。這次她將以招牌港式幽默，笑爆科技時代下的男女關係荒謬日常！舞台劇明日（29日）推出早鳥門票。

楊詩敏舞台劇｜爆笑揭穿現代女性「手機依存症」戀愛荒謬

蝦頭前年的《難道停經才去愛》以直率敢言的風格，道盡女性心底話，引發觀眾共鳴，場場爆滿。今次《難道手機冇電才去愛?!》延續「獨腳絲打噏」系列風格，以港式荒誕劇情，既瘋狂又真實地呈現現代戀愛困境。

蝦頭將再次以她獨有的幽默感，與觀眾來一場兩小時的「浪漫約會」。今次演出由蝦頭親自擔任文本創作及主演，並由海潮執導，張錦程擔任藝術顧問，蘇子情監製，小金鹿娛樂主辦。強勁陣容保證作品質素，勢必為觀眾帶來驚喜連連的劇場體驗。

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《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》info：

主演／文本創作：楊詩敏

演出日期及時間：7月11日至13日、7月15日至18日 晚上8:00

地點：香港藝術中心壽臣劇院

票價：$598 / $498

早鳥預售：5月29日 早上11:00

售票平台網站：Cityline

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