拍賣專家專欄｜收藏眼光是這樣煉成的　拍賣專家：自我提升建立正回饋機制

最近和一位香港年輕藏家聊天，他問起可閱讀甚麼書籍學習收藏知識？

我建議他先從自己喜歡的藝術家開始，先看藝術家的畫冊及其傳記，以了解他的生平。在閱讀畫冊的過程中，可以了解藝術家在不同的年代的風格特性，以及不同題材的作品面貌，更可以看到藝術家不同質素的作品，甚至畫家一些頂級的作品。

透過閱讀藝術家傳記，可以了解他的生平，明白他的藝術生涯，繼而了解他的創作理念和初衷。當藏家能夠把在展覽看到或者自己收藏的作品與畫冊裏的作品比較，甚至放到藝術家的生涯裏，便能更明確地判斷自己收藏品的質素和好壞，以及未來希望追求的品質和風格。

收藏本身是分為兩個部分的。「收」所指固然是得到作品，有可能需要有一定的經濟能力去購買。「藏」有隱匿、掩埋之意，但在這個情景，更多是如何把作品留住。這方面也涉及相應的經濟能力，如果經濟狀況就連生活都成問題的話，就談不上收藏了。

不過，我認為比起「收」，「藏」是更加困難的，而要做到「藏」，最重要的是要喜歡自己的收藏品和收藏這個行為。倘若根本不喜歡自己所收的作品，純粹是因為其他原因，例如「人有我有」、潮流，甚至投資回報等，當潮流一過，或者投資失利，大部分人都不會希望每天看着自己不喜歡的東西，所以很可能就會把作品賣掉。

相反，倘若因為喜歡作品而收藏，藏家看到都會開心，繼而會希望學習更多關於藝術家的一切和作品，希望收得更好。這樣就會形成一個所謂收藏的正回饋機制。透過閱讀書籍去學習、去了解作品、去看展覽，累積寶貴的經驗，提升自己眼光。隨著眼光愈好後，就會訂下更高的目標，在能力範圍內收更好的作品，收藏品因此也會隨著藏家經驗和學習一同成長。我認為只有這樣，才能成為一個真正的收藏家。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《收藏眼光是這樣煉成的》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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