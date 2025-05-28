外遊大整蠱｜港爸曬登機證慘被整蠱打散全家座位　被逼食糖尿病飛機餐【附登機證5大隱藏風險】

【國泰航空/登機證/資料外洩】一名港爸近日帶同家人搭乘國泰航空前往日本旅行，原本想在社交平台分享旅遊喜悅，卻因登機證資料在照片中曝光，結果慘遭網民惡搞，令一家四口的旅程蒙上陰影。

外遊大整蠱｜手持登機證「打卡」慘遭惡搞

港爸帶著太太和兩個孩子，準備搭乘國泰航空前往日本旅行。出發前，港爸興奮地在社交平台Threads分享了一張合照，並手持登機證「打卡」，記錄這次天倫之樂。而卻因未有遮蓋登機證上的資料，包括姓名、航班號碼、預訂編號（PNR）、座位號碼及條碼，資料一覽無遺，慘遭網民惡搞。

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外遊大整蠱｜坐位、飛機餐被更改

有網民利用這些資料，透過航空公司網站或客服惡意更改這家人回程航班的安排，不但將原本連坐的座位拆散，分散到機艙不同角落，甚至將飛機餐改為「糖尿病專屬」和「猶太教專屬」。這位港爸起初以為是航空公司失誤，憤而在社交平台發文投訴國泰航空「打散全家座位」，卻在網民提醒下才發現自己被「整蠱」，得知真相後，該爸爸迅速刪除相關帖文，並將社交帳號設為私人。

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外遊大整蠱｜網民反應兩極

事件曝光後，網民反應兩極。部分人同情這位爸爸，認為他只是無心之失，應得到理解；另一些人則批評他缺乏私隱意識，嘲笑其「成張機票無碼upload」和「po上公海預咗俾人玩」；有網民更幽默地表示「猶太餐好似幾好食」。此外，也有人警告惡搞者的行為可能觸犯法律，航空公司或當事人有權追查並報警。

外遊大整蠱｜登機證的隱藏風險

登機證看似普通，卻包含大量敏感資訊，如姓名、航班詳情、座位號碼、常客號碼及預訂編號等，一旦外洩，可能帶來以下風險：

1.個人資料外洩

登機證上列出完整姓名、預訂編號、航班號碼、日期及座位號碼，甚至可能包含常客號碼。這些資訊一旦外洩，可能被不法分子用於身份冒充或詐騙。

2.航班預訂被篡改

透過預訂編號，惡意人士可聯繫航空公司或登入其網站，擅自更改座位、餐點，甚至取消航班。雖然更改航班通常需要額外驗證，但座位和餐點調整的門檻較低，正如這宗事件所示。

3.私隱被進一步侵犯

登機證上的姓名和常客號碼可被用於查找社交媒體帳號或其他公開資訊，拼湊出受害者的個人檔案，例如職業、居住地或旅遊習慣，增加被騷擾或詐騙的風險。

4.常客里程被盜用

若常客號碼外洩，不法分子可能嘗試登入會員帳戶，盜用積分兌換機票或服務，造成經濟損失。

外遊注意｜如何保護個人私隱

這宗事件提醒我們，分享旅遊喜悅時需格外小心。以下是一些實用的建議：

1.避免上傳登機證

除非必要，切勿將登機證照片上傳至公開社交平台。即使部分遮蔽，條碼或預訂編號仍可能被辨識。

2.遮蓋敏感資訊

若需分享照片，務必使用圖片編輯工具完全遮蓋姓名、預訂編號、條碼等關鍵資訊。

3.檢查帳號隱私設置

上傳前確認社交媒體帳號是否設為公開，考慮將內容限制為僅限好友或家人查看。

4.提高警覺

若懷疑資料外洩，立即聯繫航空公司檢查預訂狀態，並更改相關帳戶密碼，確保常客帳戶安全。

5.增強私隱意識

了解登機證等文件的敏感性，避免因一時興奮而忽視風險。因此，旅客應避免在網上公開完整登機證，拍照分享時務必遮蓋敏感資訊，以保障個人資料安全與旅程順利。

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國泰特殊飛機餐

根據國泰航空的官方網站，乘客可以根據自身需求提出各類特別膳食要求，若需預約特別餐膳，乘客請於航班預定出發時間前最少 24小時提出有關要求。特別膳食包括宗教餐、素食餐及醫療餐等。

港爸被惡搞調換餐點分別是猶太餐和糖尿病餐，前者是指餐飲符合猶太法規定，除了食材上有限制，其屠宰及烹調方式均有所規定，像國泰航空便設有自己的清真食物廚房，飛往伊斯蘭國家的航線，所有餐飲均符合清真食品要求。後者，糖尿病餐為糖尿病患者設計的飲食，主要的食品都是無糖、高纖、少鹽，可以有肉品、海鮮，但絕對不會有油炸食品。

國泰飛機餐｜港女讚國泰「特別版」飛機餐好味食足8款配料 1款餐無味最難食被鬧爆

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國泰飛機餐｜港女特殊飛機餐開箱

過去有網民從香港飛往峇里島的航班上特意點選了猶太餐，影片顯示餐點份量豐富，盤子塞滿了各式美食，並採用雙層包裝設計，確保食物能在非猶太教的加熱爐中加熱，同時保持猶太飲食規定的純淨。

這份猶太餐包含8款配料：煙三文魚香草醬沙律、麥包、糖水浸水果、蘋果金寶（apple crumble）、橙汁、餅乾、一粒朱古力，以及主菜雞肉炒雜菜配印度飯。餐點不僅種類多樣，味道也讓她讚不絕口，認為非常值得一試。她的分享在網上引發熱烈討論，不少網友對這款航空餐點的精緻和特別之處感到好奇。

此外，她亦嘗試了糖尿病餐，稱純粹出於好奇而選擇。早餐包含低脂乳酪穀物包和生果，但主菜的味道卻讓她失望，蛋黃硬得幾乎無法食用。回程的晚餐更是讓她感到失望，主菜的味道乏善可陳，讓她決定下次不再選擇這款餐。

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