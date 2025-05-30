驅蚊劑推薦2025｜20款驅蚊劑成分大比拼　含1種成分最有效驅蚊　醫生教安全使用方法

【驅蚊劑／蚊叮蟲咬／DEET／茄紅素／Picaridin／防蚊】隨著夏季來臨，蚊蟲活動日益頻繁，大家在外出時務必要做好防蚊措施！市面上有各式各樣的驅蚊產品，到底該如何選擇呢？TOPick特意搜羅了20款市面上常見的驅蚊劑，並邀請皮膚科專科醫生陳厚毅為大家解析成分，教大家挑選適合的驅蚊劑。

超市大搜查｜20款驅蚊劑成分大比拼

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品牌／名稱 每件售價（港元） 有效成分 有效時間 Rak Prai 香草驅蚊劑（香芧味） $39.9 樟腦 90% - OFF歐護蘆薈防蚊液 $41.8 避蚊胺(防蚊液) DEET 7% 4小時 歐護防蚊液 $72 避蚊胺 DEET 25%、其他成分 75% 8小時 象球牌「威撲」驅蚊蟲噴霧 $49 避蚊胺 DEET 10%、玻尿酸鈉 乙醇、香料、水 6-8小時 殺牠死護膚蚊怕水 $31.4 避蚊胺 DEET 6% 6小時 萬寧Guardian 25%避蚊胺強效驅蚊蟲噴霧 $52 水、酒精（27.5%） 二乙基甲苯醯胺（避蚊胺 DEET 25%） 天竺葵花油、庫拉索蘆薈葉萃取物 生育酚、玻尿酸 10小時 曼秀雷敦強效驅蚊噴霧 $52.9 Picaridin 派卡瑞丁 10小時 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 $98.9 10% Picaridin 派卡瑞丁、添加桉樹精油 6小時 MOUSTIDOSE 驅蚊敵驅蚊噴霧活力配方 $98.8 Picaridin 派卡瑞丁20% 6小時 日本叮叮全效驅蚊噴霧（櫻花香） $55 Cipeller®75、櫻花精油 8小時 ZIHUA 紫花油驅蚊舒緩噴霧 $62 Cipeller®PMD、薰衣草油 8小時 莫釘我特效驅蚊噴霧 $58 IR3535 20% 8-12小時 驅蚊大師滅菌驅蚊液 $108 IR3535® 20% APT+超強離子TM 8小時 Pearl's珮氏驅蚊保防蚊蟲乳液 $99 驅蚊酯 IR3535® 20% 14小時 蚊專家驅蚊多用途噴霧 $79 氯菊酯 0.3% 四氟苯菊酯 0.2% 14日 日本叮叮環保驅蚊劑 $45 天然香茅油 49% - Care Meadows 驅蚊蟲噴霧 $20 檸檬桉油、香芧油 8小時 珮氏驅蚊爽噴霧 $79.5 歐洲野紅茄提取物IBI-246 10% 檸檬桉 5%、藍膠桉 5% 12小時 萬寧Guardian驅蚊蟲走珠 $31 檸檬桉油、水、酒精（27.5%） 香茅油、庫拉索蘆薈葉萃取物 8小時 碧柔Bioré 高效防蚊乳液 $47.9 矽油、香茅精油 8小時

市面上驅蚊劑的主要成分包括避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）及天然精油（如檸檬桉油、香茅油），它們在皮膚刺激性和致敏風險上有所不同。皮膚科專科醫生陳厚毅指出，DEET的致敏性較高，尤其對兒童有濃度的風險，需謹慎使用。

兒童避免直接噴用

陳厚毅引述美國疾控中心研究指出，DEET適用於成人及2個月大或以上的孩子，但需要留意使用方法，12歲或以下兒童應使用DEET濃度低於10%的產品。部分使用者對DEET過敏，有機會是因噴灑時誤入口鼻或眼睛，他建議家長可先把DEET防蚊產品噴於手部，再塗在小朋友的皮膚或衣物上，到戶外時塗一次已足夠，毋須補塗。

茄紅素派卡瑞丁刺激性較低

除了DEET，含有派卡瑞丁（Picaridin）的驅蚊劑，是美國疾控中心評為除了DEET外最有效的驅蚊成分，美國小兒科醫學會亦說明派卡瑞丁可作為DEET的取代選擇。陳厚毅亦指出，茄紅素是有效的防蚊用品，其中的天然物質甲基壬基酮可干擾蚊蟲的嗅覺，探測不到人體釋放的二氧化碳，從而成功躲過蚊子的叮咬，達到驅蚊的作用。

陳厚毅指出，茄紅素和派卡瑞丁無刺激性氣味，較少出現嚴重敏感症狀，因此無濃度之分，亦沒有使用年齡限制或建議，與DEET一樣，到戶外時塗一次已足夠。防蚊效果雖較DEET稍遜，但在香港戶外使用已足夠。

不過他提醒，兩種成分刺激性雖較低，但始終是化學物質，若小朋友皮膚較脆弱敏感，或有濕疹問題，建議先塗在小範圍測試，若出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗。

PMD（薄荷烷-3、8二醇）：PMD屬於化學成分的驅蚊劑，由化學合成出的檸檬桉油和天然的檸檬桉油，同樣屬於EPA建議的有效驅蚊成分。

精華油：含有精華油等天然成分的驅蚊劑種類較多，常見的包括香茅油、檸檬桉油、檸檬草油、雪松油、大豆油等等。不過，要注意它們每種的成效會比較參差，可以預防蚊的種類亦可能不夠全面。所以如果要到蚊患較嚴重的地方，較好的選擇是用安全而又高效能的化學驅蚊劑。

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頻繁使用恐引發皮膚發炎

陳厚毅提醒，驅蚊劑並非多噴幾次，效果就會越好，過度使用反而可能增加皮膚敏感風險。若出現過敏反應，應立即停止使用，否則情況會越來越嚴重，並避免抓撓導致皮膚發炎。

天然成分不代表一定安全

許多消費者傾向選擇標榜「天然成分」的驅蚊產品，認為這類產品更安全，但陳厚毅強調，天然成分僅代表製造過程的來源，並不意味著一定安全。消費者應仔細查看產品標籤，尤其是對於嬰兒、小朋友和孕婦。

陳厚毅指出，天然驅蚊產品的科學實證較少。相比之下，含DEET的產品擁有大量科研實證支持，能有效預防蚊叮蟲咬，尤其在蚊患嚴重或疫病流行地區（如登革熱、腦膜炎高風險區），DEET仍是較可靠的選擇，但使用時仍需注意濃度，不同百分比適用於不同情況。

陳厚毅表示，天然驅蚊產品並非不行，不過就要看它是哪一種產品，且有沒有做過科學實證。「如果它做過科學實證，你都可以信賴它。但如果沒有的話，去一些疫情多或多蚊子的地方，都是用傳統的DEET比較安全，因為如果蚊咬處理得不好，有機會有腦膜炎或登革熱，就要小心。」

使用驅蚊劑的注意事項

陳厚毅提醒，在使用驅蚊劑時，特別需要注意與防曬產品的配搭。一般來說，如果使用防曬和驅蚊劑，建議先塗抹防曬，才使用驅蚊劑，這樣可以達到最佳的保護效果。此外，如果對驅蚊劑敏感，穿著長袖衣物也能起到防止蚊蟲叮咬的作用。

同場加映｜9款5星驅蚊劑滿分安全名單

消委會於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，以下挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

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