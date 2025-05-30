  • 24°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驅蚊劑推薦2025｜20款驅蚊劑成分大比拼　含1種成分最有效驅蚊　醫生教安全使用方法

食用安全

撰文： 廖雪君

發布時間： 3 小時前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 驅蚊成分有DEET、派卡瑞丁，茄紅素
  • DEET濃度需注意，兒童使用需謹慎
  • 天然成分不等於安全，應仔細查看標籤

【驅蚊劑／蚊叮蟲咬／DEET／茄紅素／Picaridin／防蚊】隨著夏季來臨，蚊蟲活動日益頻繁，大家在外出時務必要做好防蚊措施！市面上有各式各樣的驅蚊產品，到底該如何選擇呢？TOPick特意搜羅了20款市面上常見的驅蚊劑，並邀請皮膚科專科醫生陳厚毅為大家解析成分，教大家挑選適合的驅蚊劑。

超市大搜查｜20款驅蚊劑成分大比拼

點擊圖片放大
+27
+26
品牌／名稱每件售價（港元）有效成分有效時間
Rak Prai 香草驅蚊劑（香芧味）$39.9樟腦 90%-
OFF歐護蘆薈防蚊液$41.8避蚊胺(防蚊液) DEET 7%4小時
歐護防蚊液$72避蚊胺 DEET 25%、其他成分 75%8小時
象球牌「威撲」驅蚊蟲噴霧$49

避蚊胺 DEET 10%、玻尿酸鈉

乙醇、香料、水

6-8小時
殺牠死護膚蚊怕水$31.4避蚊胺 DEET 6%6小時
萬寧Guardian 25%避蚊胺強效驅蚊蟲噴霧$52

水、酒精（27.5%）

二乙基甲苯醯胺（避蚊胺 DEET 25%）

天竺葵花油、庫拉索蘆薈葉萃取物

生育酚、玻尿酸

10小時
曼秀雷敦強效驅蚊噴霧$52.9Picaridin 派卡瑞丁10小時
曼秀雷敦低敏驅蚊乳液$98.910% Picaridin 派卡瑞丁、添加桉樹精油6小時
MOUSTIDOSE 驅蚊敵驅蚊噴霧活力配方$98.8Picaridin 派卡瑞丁20%6小時
日本叮叮全效驅蚊噴霧（櫻花香）$55Cipeller®75、櫻花精油8小時
ZIHUA 紫花油驅蚊舒緩噴霧$62Cipeller®PMD、薰衣草油8小時
莫釘我特效驅蚊噴霧$58IR3535 20%8-12小時
驅蚊大師滅菌驅蚊液$108IR3535® 20% APT+超強離子TM8小時
Pearl's珮氏驅蚊保防蚊蟲乳液$99驅蚊酯 IR3535® 20%14小時
蚊專家驅蚊多用途噴霧$79氯菊酯 0.3% 四氟苯菊酯 0.2%14日
日本叮叮環保驅蚊劑$45天然香茅油 49%-
Care Meadows 驅蚊蟲噴霧$20檸檬桉油、香芧油8小時
珮氏驅蚊爽噴霧$79.5

歐洲野紅茄提取物IBI-246 10%

檸檬桉 5%、藍膠桉 5%

12小時
萬寧Guardian驅蚊蟲走珠$31

檸檬桉油、水、酒精（27.5%）

香茅油、庫拉索蘆薈葉萃取物

8小時
碧柔Bioré 高效防蚊乳液$47.9矽油、香茅精油8小時

市面上驅蚊劑的主要成分包括避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）及天然精油（如檸檬桉油、香茅油），它們在皮膚刺激性和致敏風險上有所不同。皮膚科專科醫生陳厚毅指出，DEET的致敏性較高，尤其對兒童有濃度的風險，需謹慎使用。

兒童避免直接噴用

陳厚毅引述美國疾控中心研究指出，DEET適用於成人及2個月大或以上的孩子，但需要留意使用方法，12歲或以下兒童應使用DEET濃度低於10%的產品。部分使用者對DEET過敏，有機會是因噴灑時誤入口鼻或眼睛，他建議家長可先把DEET防蚊產品噴於手部，再塗在小朋友的皮膚或衣物上，到戶外時塗一次已足夠，毋須補塗。

茄紅素派卡瑞丁刺激性較低

除了DEET，含有派卡瑞丁（Picaridin）的驅蚊劑，是美國疾控中心評為除了DEET外最有效的驅蚊成分，美國小兒科醫學會亦說明派卡瑞丁可作為DEET的取代選擇。陳厚毅亦指出，茄紅素是有效的防蚊用品，其中的天然物質甲基壬基酮可干擾蚊蟲的嗅覺，探測不到人體釋放的二氧化碳，從而成功躲過蚊子的叮咬，達到驅蚊的作用。

陳厚毅指出，茄紅素和派卡瑞丁無刺激性氣味，較少出現嚴重敏感症狀，因此無濃度之分，亦沒有使用年齡限制或建議，與DEET一樣，到戶外時塗一次已足夠。防蚊效果雖較DEET稍遜，但在香港戶外使用已足夠。

不過他提醒，兩種成分刺激性雖較低，但始終是化學物質，若小朋友皮膚較脆弱敏感，或有濕疹問題，建議先塗在小範圍測試，若出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗。

PMD（薄荷烷-3、8二醇）：PMD屬於化學成分的驅蚊劑，由化學合成出的檸檬桉油和天然的檸檬桉油，同樣屬於EPA建議的有效驅蚊成分。

精華油：含有精華油等天然成分的驅蚊劑種類較多，常見的包括香茅油、檸檬桉油、檸檬草油、雪松油、大豆油等等。不過，要注意它們每種的成效會比較參差，可以預防蚊的種類亦可能不夠全面。所以如果要到蚊患較嚴重的地方，較好的選擇是用安全而又高效能的化學驅蚊劑。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

頻繁使用恐引發皮膚發炎

陳厚毅提醒，驅蚊劑並非多噴幾次，效果就會越好，過度使用反而可能增加皮膚敏感風險。若出現過敏反應，應立即停止使用，否則情況會越來越嚴重，並避免抓撓導致皮膚發炎。

天然成分不代表一定安全

許多消費者傾向選擇標榜「天然成分」的驅蚊產品，認為這類產品更安全，但陳厚毅強調，天然成分僅代表製造過程的來源，並不意味著一定安全。消費者應仔細查看產品標籤，尤其是對於嬰兒、小朋友和孕婦。

陳厚毅指出，天然驅蚊產品的科學實證較少。相比之下，含DEET的產品擁有大量科研實證支持，能有效預防蚊叮蟲咬，尤其在蚊患嚴重或疫病流行地區（如登革熱、腦膜炎高風險區），DEET仍是較可靠的選擇，但使用時仍需注意濃度，不同百分比適用於不同情況。

陳厚毅表示，天然驅蚊產品並非不行，不過就要看它是哪一種產品，且有沒有做過科學實證。「如果它做過科學實證，你都可以信賴它。但如果沒有的話，去一些疫情多或多蚊子的地方，都是用傳統的DEET比較安全，因為如果蚊咬處理得不好，有機會有腦膜炎或登革熱，就要小心。」

使用驅蚊劑的注意事項

陳厚毅提醒，在使用驅蚊劑時，特別需要注意與防曬產品的配搭。一般來說，如果使用防曬和驅蚊劑，建議先塗抹防曬，才使用驅蚊劑，這樣可以達到最佳的保護效果。此外，如果對驅蚊劑敏感，穿著長袖衣物也能起到防止蚊蟲叮咬的作用。

同場加映｜9款5星驅蚊劑滿分安全名單

消委會於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，以下挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

蚊叮蟲咬｜K Kwong拆解「蚊叮」成因　揭3類人易惹蚊驅蚊劑中1成分最有效
12:19 2024/05/21
蚊叮蟲咬｜K Kwong拆解「蚊叮」成因　揭3類人易惹蚊驅蚊劑中1成分最有效
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
19:21 2024/06/17
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
消委會驅蚊劑｜驅蚊劑大比拼1款反更吸蚊　9款5星滿分安全名單最平$45
16:04 2025/04/25
消委會驅蚊劑｜驅蚊劑大比拼1款反更吸蚊　9款5星滿分安全名單最平$45

你可能感興趣

蚊叮蟲咬｜K Kwong拆解「蚊叮」成因　揭3類人易惹蚊驅蚊劑中1成分最有效
12:19 2024/05/21
蚊叮蟲咬｜K Kwong拆解「蚊叮」成因　揭3類人易惹蚊驅蚊劑中1成分最有效
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
19:21 2024/06/17
日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】
消委會驅蚊劑｜驅蚊劑大比拼1款反更吸蚊　9款5星滿分安全名單最平$45
16:04 2025/04/25
消委會驅蚊劑｜驅蚊劑大比拼1款反更吸蚊　9款5星滿分安全名單最平$45
健康問題 環境衞生 過敏 皮膚發炎 茄紅素 驅蚊 產品 醫生 登革熱

最高瀏覽

羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
羅家英患癌︱家英哥自揭4度患癌直言約剩9年命　不做化療豁達面對：我不怕死！
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
癌症殺手︱78歲羅家英自爆第4次患癌被判最多剩9年命　豁然面對：我一點都不怕
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
林夏薇被申請破產︱37歲視后林夏薇被申請破產　祖父不簡單家庭背景強勁
急症室最長等候時間（05月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間16:05）
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳
腦腫瘤｜蔡一傑開刀除腦瘤後首度公開現身　消瘦露面精神佳