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黃豆功效︱飲豆漿會引致乳癌？　營養師破迷思倡最佳攝取量：可降乳癌風險40%

食用安全

發布時間： 47 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

飲豆漿會引致乳癌？　營養師破迷思倡最佳攝取量：可降乳癌風險40%

【豆漿／黃豆製品／乳癌／大豆異黃酮／雌激素】坊間對黃豆有許多不同的傳聞，常常會聽說︰「飲豆漿會增加乳癌的風險」又或「有子宮肌瘤的人不可以食用黃豆製品」，這讓許多人對黃豆製品產生擔憂。究竟這些說法是真是假？讓屈臣氏註冊營養師林頌雅今天為大家一一解構。

黃豆製品對女性健康的影響

多年來，黃豆是一種具有爭議性的食品。黃豆中的植物雌激素—大豆異黃酮﹙Soy Isoflavone﹚與人體內雌激素相似，因此有些人擔心它可能會刺激乳癌細胞的生長。然而，英國乳癌會﹙Breast Cancer UK﹚指出，攝取黃豆製品可以降低乳癌風險高達40%。尤其是亞洲女性，若在青少年期攝取大量黃豆製品，並在成年後維持攝取量，乳癌風險更低。最新的綜合研究也顯示，每增加10毫克的大豆異黃酮，乳癌風險可降低6.8%

至於黃豆類製品會否引致子宮肌瘤，目前的研究結果並不一致。大多數研究未發現有明顯關聯，但有些研究指出，頻繁且大量攝取黃豆類產品可能會增加風險

而對於更年期的女性，暫時未有統一定論。不過，最近一項針對52,347人的大型研究發現，進食黃豆製品可能有助延緩更年期並減輕相關徵狀

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黃豆的營養價值及其他好處

黃豆屬於完全蛋白質，能提供9種必需氨基酸，與紅肉中蛋白質的營養價值相等，且不含飽和脂肪，富含纖維、單元及多元不飽和脂肪酸。 黃豆製品不僅有助於降低乳癌風險，還能替代動物性食品，並降低膽固醇，有助心血管健康。

可參考以下建議︰

  • 每天攝取30-50毫克的大豆異黃酮，約相當於1杯豆漿和 1/3磚豆腐
  • 多選擇豆腐、豆漿、豆乾、納豆、味噌等，避免人工素肉或高脂的黃豆製品，如︰油炸豆腐、豆卜、百頁豆腐等。
  • 甲狀腺患者功能低下的人士應避免攝取過多大豆蛋白。

總括來說，適量食用黃豆類製品對所有女性都是安全的，並且能帶來健康益處。除此之外，維持良好飲食和生活習慣，例如增加膳食纖維的攝取，如︰蔬菜、水果、全穀物類，減少紅肉和加工食品的攝入，有助於降低婦科健康問題的風險

屈臣氏註冊營養師林頌雅。

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撰文 : 林頌雅 屈臣氏註冊營養師

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