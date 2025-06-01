文化差異｜內地客遊港呻冇凳休息餐廳太貴不願進，腰痛唔敢踎地好奇：香港人不會累嗎？

到不同城市旅行「暴走」逛街，相信對於部分旅客的體力而言是巨大的挑戰。

近日，有內地女生在小紅書發帖，指日前來港旅遊期間，感到腰酸背痛想坐下休息，卻發現香港公共地方鮮少設有座椅，又因擔心被罰款而不敢蹲下休息；她不禁好奇：「請問香港人真的不會覺得累嗎？」隨即引發熱議……

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文化差異｜內地客遊港呻無凳休息

樓主以「請問香港人真的不會覺得累嗎？」為題發文，之日前她來港旅遊逛街時，突然感到腰痛，加之身體疲憊想要休息，但早前聽說「會罰款」遂不敢蹲地，而是嘗試尋找長椅坐下「給腰釋放壓力」。

然而，樓主發現「一個椅子都沒有，椅子好少哦……找了好久都沒見到椅子，公園免費椅子都滿了，公交站都沒有椅子」；又表示雖然進店消費能夠坐下，但她擔心餐廳太貴故不想進；文末她詢問道「你們香港人會不會累呀？」。

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文化差異｜網民：蹲真的很影響市容

此時引起熱議，有港網民澄清：「在香港蹲是不會罰款的、請勿誤導！不是累不累、主要是在公眾地方要保持儀態、素養、及有沒有妨礙到別人、蹲不蹲是個人行為」。

不少人認爲兩地生活方式差異造成這一現象，「旅行你肯定要暴走會累，平時生活不會很累的」、「一般不會（感到累），在家在辦公室都能坐，在相干生活的人不會一天都在外面走的」、「我們一般逛累了會找個餐廳吃點東西，喝杯咖啡之類的，不過香港人確實很會很會走路」、「可能hk沒有電動車那些能做到點對點，都習慣交通工具，少不了要走路，所以不覺得辛苦」、「行人路很窄，排隊都已經很勉強，更不可能擺座位給乘客」、「蹲真的很影響市容」。

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