癌症警號丨男子肚脹胃口差求醫驚揭肝癌末期　醫生嘆: 9成人都犯同一錯誤

【肝癌/癌症/早期癌症/體檢】癌症總是悄無聲息地來臨，台灣有臨床愈30年的醫生指出，曾見過不少患者初次求醫便證實是癌症末期，當中9成人均犯了一個相同錯誤。

台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫生廖繼鼎於自家的YouTube影片分享案例指，曾遇過一名年約60歲的男子，他因為幾個月的持續肚脹、胃口差、體重減輕，自以為是身體老化，於是便自行買腸胃藥吃。惟幾周後，他的病症不但沒有好轉，反變得更為嚴重，最終立即往醫院求醫檢查，竟發現已是肝癌末期，而且由於癌細胞已擴散，嚴重到沒有手術機會。

廖繼鼎表示，許多看起來好好的平常人，當身體出現一些小狀況而求醫時，往往已是癌症末期，他因此慌嘆其實當中9成病患均犯下沒有定期體檢的錯誤，錯失了早期發現疾病的寶貴機會。

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廖繼鼎表示，除了頭頸癌和乳癌的腫瘤是較易摸到，其它身體內臟腫瘤往往都難以察覺，病者等到感覺不對勁了才求醫，往往已是晚期:

早期的癌症像顆小種子安靜地生長，只有透過定期檢查才能及早發現它。

廖繼鼎建議，40歲以下可以每年做一次基礎的健康檢查，包括身高、體重、血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿液檢查等；40歲以上可以再增加一些癌症篩檢項目，如腹部超聲波、胸部X光、乳房攝影、子宮頸抹片、前列腺檢查，若有癌症家族史，更應提早開始做相關癌症篩檢。癌症早期發現，治療成功率也比較高。

肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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同場加映｜5種防癌蔬菜

急診科醫生張適恆曾在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

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