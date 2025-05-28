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香港中小企｜Adyen調查：74%香港中小企仍面臨帳務對賬困難　對SaaS解決方案需求激增

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 鍾嘉欣 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 中一入學 超市大搜查 會員有獎

本地中小企正加速進行數碼轉型，但仍有不少挑戰需要面對。支付平台Adyen委託YouGov進行一項調查，訪問香港200名不同行業的中小企業決策者，並了解他們的想法。

AI狂潮｜工程建築界追上潮流　認同AI有助按時按預算完成項目　逾36%工程師每天都應用

網絡安全｜《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》明年生效　企業應如何保障設施穩定　免受罰款？

調查發現，高達74%的香港中小企業正面對賬務對賬困難，其中金融服務（83%）、零售（70%）以及酒店和旅遊（60%）等行業，認為問題最為顯著。21%的中型企業強烈認同，對賬問題構成嚴峻挑戰。而且，目前香港中小企業平均每星期花6小時處理會計與對賬工作，中型企業的所需時間甚至更多，35%表示每星期耗時5至10小時，嚴重影響營運進度。

所以，愈來愈多企業開始對SaaS（軟件即服務）解決方案需求增加，其中81%的香港中小企業計劃在未來12個月內投資於SaaS平台，零售（90%）和金融服務（83%）行業居首。而他們認為SaaS平台最關鍵的功能，主要是新增支付方式（61%）及整合財務報告（52%）。

Adyen香港區主管鄧啟俊（曾曉汶攝）

Adyen香港區主管鄧啟俊認為，這些平台正進一步演變成為推動業務取得成功的關鍵力量，亦顯示愈來愈多企業意識到，投放資源於SaaS平台具備提升生產力和擴展業務的優勢，「因為不但可以簡化交易流程，還可以提高營運效率，為中小企在競爭激烈、利潤空間收窄、消費需求日新月異的市場環境中，提供更強大的支援。」

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