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香港市道｜香港食肆生存遊戲啟動　FRITES藉數據找翻盤秘笈

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

香港餐飲業正處於多重壓力交織的關鍵時期，消費者的習慣出現結構性轉變，加上高昂租金、人力和食材成本上升、新品牌不斷湧入，國際連鎖與本地餐廳競爭加劇，導致本地中小型餐廳生存壓力更大。但始自2007年、現有8間香港分店的歐式餐飲品牌FRITES，近期更進軍澳門，成功背後有何訣竅？

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餐飲POS系統供應商Eats365商務總監黃汝灝接受本報訪問時提到，近年結業的食肆數量確實有增加，但並非代表著，整個行業都受到100%的嚴重衝擊，「以我們觀察，屯門、元朗、天水圍的生意情況確實比較受到打擊，就算一些平民或中價位的餐廳，衝擊都較大，因為在附近的人都會寧願北上消費；但相反，尖沙嘴、中上環高檔餐廳、精緻餐飲（fine dining），都依然經常出現爆滿的情況。」所以他認為餐廳能否找到自己的特色和價值，來吸引到人、留住客人，便是關鍵的生存之道。

Eats365商務總監黃汝灝（曾曉汶攝）

他補充，目前消費力確實疲弱，消費者會更趨向將資源集中在能夠提供到價值、優質服務的食肆。但對於餐飲業而言，要確保有足夠資源，能夠做到優質服務，符合顧客的高期望，確實也不容易，「餐廳在經營時，總需要花上時間處理後台行政事項、處理多種支付方式，如：信用卡、行動支付、電子錢包，並確保交易安全與對帳準確、面對利潤空間收窄等的情況。」且要帶來有價值的服務，意味著要了解顧客偏好，提供更個人化體驗。

在種種因素交織之下，如何以科技整合並真正發揮數據效益，變得相當重要，他亦點名FRITES在此方面，可算是做了良好的示範。

在這個艱難及複雜的市場環境下，歐式餐飲品牌FRITES愈做愈有，除了繼續在香港營運8間分店外，5月初也在澳門開設新舖試營運。該企營運總監Piero Marongiu就表示，他們就是從數據中，能夠更快了解到客戶真正的需求和習慣，而作出合適的策略。

專注於於顧客服務　提升價值

他舉例指，早前就從數據中了解到，不同分店的客群都各有不同，例如商業區分店如中環區的，自然會是一群工作夥伴、同事等類型商務顧客，而住宅區如大角咀，就會是家庭或朋友聚會的顧客較多，「當然這些數據我們是可以靠人手統計，但既然這世界有科技技術的協助加速分析，讓我們可以調整各分店的策略，分配人手，減少行政負擔。同時，我們也可以更專注於於顧客服務。」他補充，雖然各分店都有不同的消費客群，但他們都有一個共同之處，就是喜歡聚會、喜歡慶祝。

FRITES營運總監Piero Marongiu（曾曉汶攝）

所以，品牌就看準這個需求，在「慶祝」服務方面落足心機，亦成為該餐廳的招牌服務，「如果有人要慶祝生日，全店會播放生日歌，店員還會合唱、跳舞，提供滿滿的情緒價值。為求客人在未來選擇餐廳慶祝生日時，都能夠想起FRITES。」透過提供個人化體驗，從而提升服務品質與競爭力。

FRITES在「慶祝」服務方面落足心機，亦成為該餐廳的招牌，如顧客慶祝生日，全店會播放生日歌，店員還會合唱、跳舞，提供滿滿的情緒價值。（FRITES影片截圖）

他也笑言，餐廳能夠專注做好高質服務，在市場中能夠突圍而出，亦要感激Eats365和支付平台Adyen的協助，「這些平台讓我有機會收集和整合更多數據，這都是我們投資的關鍵，更能形容是未來的關鍵。」Adyen香港區主管鄧啟俊補充，支付亦是強化顧客體驗的一部分，因為香港人最講求的就是效率，所以支付平台要夠快、要夠穩定、夠安全，亦能培養顧客的忠誠度，加大回頭率。

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