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Momax新店｜Momax進駐新界東　選址沙田新城市廣場　開幕設限定$1加購皇牌商品優惠

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

香港品牌Momax自去年進駐香港國際機場、銅鑼灣等地方後，今（28日）宣布第5間香港專門店正式開幕，正式進駐新界東核心地帶沙田新城市廣場，並帶來一系列限定開幕優惠。

香港市道｜香港食肆生存遊戲啟動　FRITES藉數據找翻盤秘笈

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作為品牌第5間香港專門店，Momax沙田店將以智慧生活為題，展示多款人氣產品，包括「Cymbal四合一多功能咖啡桌」、居家旅遊必備的充電和全球定位產品、iPhone專屬配件系列和空氣淨化系列等。

短短一年多時間，品牌已成功開設了第五間零售店。未來，Momax將繼續計劃進駐更多地區，並透過更多品牌店為香港大眾提供最具創新性、最貼心的服務，將最頂尖的科技產品帶入每一位顧客的生活中。

為慶祝沙田店開幕，Momax 更推出一系列限定優惠，包括：

  • 首100位入場顧客於門市內任何消費即可以$1購買Pinpop Lite Find My 全球定位器。
  • 首300位於Momax 沙田店購物的顧客，可用舊充電線，加$9.9換購Mag.link 100W USB-C to USB-C磁吸連接線！

詳情可參閱Momax官方社交媒體。

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