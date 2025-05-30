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九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「九龍城寨光影之旅」即日起免費開放！　

【九龍城寨展覽/九龍寨城公園】由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展經已開幕！今次展覽回到電影故事的原址「九龍城寨公園」重現8大電影場景，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」等，當中亦有不少新增設的場景。展覽展期長達3年，大家可以去感受當年城寨的風貌！

TOPick一分鐘
「九龍城寨光影之旅」免費開放 重現8大電影場景 增魚蛋工場/啤膠廠

九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放 設8大打卡位

由即日起，「九龍城寨光影之旅」展覽免費開放市民參觀，展覽位於九龍城寨公園，是為規模最大的場景展，重現的《九龍城寨之圍城》經典場景亦比以往多，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」、「士多」、「跌打館」、「水井」等，而全新場景則有「魚蛋工場」、「啤膠廠」、「城寨光影天台」等。天台內有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜，更配有飛機飛過時的聲音，感受當時九龍區居民的生活。

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另外，展覽中亦有不少香港傳統工藝的元素，包括入口處以以人手書寫的大型花牌，而「九龍城寨」的鐵牌坊，則參加了80年代香港大廈鐵閘的設計，另外，展覽有部分地磚是從舊建築回收再用，呼應當時的設計特色。

「九龍城寨光影之旅」展覽
日期：即日起
地點：九龍寨城公園衙門
開放時間：
2025年5月至8月：9am - 7pm
2025年9月後：9am - 6pm
費用：免費入場

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